“Golpe directo al narcotráfico”: Policía revela cifras clave de la erradicación de cultivos en Colombia de este año

En medio de la ofensiva estatal contra el narcotráfico, la Policía Nacional de Colombia reportó resultados que califica como “contundentes” en los primeros meses de 2026, destacando un avance significativo en la erradicación de cultivos ilícitos en varias regiones del país.

De acuerdo con la institución, en los primeros 100 días del año se logró la erradicación de 2.289 hectáreas, superando ampliamente la meta inicial de 1.800. “Golpe contundente al narcotráfico”, señala la publicación oficial, en la que además se resalta que la Policía “intensifica su ofensiva contra los cultivos ilícitos”.

En el video difundido por la entidad, un integrante de la fuerza pública subraya el alcance de estos resultados:

“La Policía Nacional de los colombianos está cumpliendo con dignidad y con contundencia. Hemos intensificado la ofensiva contra los cultivos ilícitos, logrando intervenir 2.289 hectáreas (…) superando la meta proyectada para este mismo periodo”.

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Esta clase de actividades también es la respuesta de las comunidades y autoridades frente a los daños que causan actividades como los cultivos de uso ilícito. Foto: Policía Nacional

Las operaciones se concentraron en zonas estratégicas como Putumayo, Bolívar, Nariño y Antioquia, territorios históricamente afectados por la presencia de economías ilegales.

Según el uniformado, estos resultados fueron posibles gracias al “despliegue operativo (…) mediante acciones de aspersión terrestre y erradicación manual”, lo que evidencia una estrategia combinada para enfrentar este fenómeno.

El impacto de estas acciones, según destacan las autoridades, va más allá de la simple destrucción de cultivos. “Cada hectárea erradicada es un golpe directo al narcotráfico”, indica el trino, mientras que en el video se refuerza esta idea al afirmar que estas intervenciones “reducen su capacidad de expansión y fortalecen el control institucional en los territorios”.

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La Policía también asegura que los avances permiten proyectar el cumplimiento de metas más ambiciosas que las que se habían planteado para este año.

“Con este avance consolidamos el cumplimiento progresivo de la meta anual de 10.000 hectáreas”, se escucha en la grabación, en la que también se califica este objetivo como “alcanzable y sostenible”.

Además, la institución destacó que ya se superó la meta del cuatrienio, al registrar la erradicación de más de 58.000 hectáreas, lo que refuerza la estrategia sostenida contra las economías ilegales en distintas regiones del país.

Finalmente, el mensaje cierra con un énfasis en la continuidad de estas operaciones y el compromiso institucional. “Seguiremos actuando con determinación para proteger la legalidad, la seguridad y la tranquilidad de los colombianos en todo el territorio nacional”, concluye el uniformado, reafirmando la línea de acción de la Policía Nacional de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.