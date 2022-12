Grave accidente: un camión que se habría quedado sin frenos se volcó en Bogotá; hay varias personas heridas y varios vehículos involucrados

Un grave accidente se presentó en la tarde de este martes seis de diciembre en Bogotá, cuando un camión, que al parecer se habría quedado sin frenos, se volcó sobre la vía, dejando a varias personas heridas.

El hecho ocurrió sobre las 4:30 de la tarde, en la calle 6 con carrera séptima, en la localidad de Santa Fe. En el accidente, de acuerdo con lo reportado por el Cuerpo de Bomberos de Bogotá, se vieron involucrados seis vehículos, entre ellos, un bus del SITP con el que el camión colisionó.

Bomberos de la estación Centro Histórico se dirigieron hasta el lugar de los hechos, para brindar atención prehospitalaria a las personas que resultaron heridas. Al sitio también llegaron varias ambulancias, pero no se especificó el número total de heridos.

El volcamiento del camión obligó al cierre total de la vía en los dos sentidos, toda vez que el vehículo estaba cargado con soda cáustica, es decir, con sustancia peligrosa.

[5:55 p.m.]#AEstaHora @TransitoBta y @BomberosBogota hacen presencia en el lugar del volcamiento. Se realiza cierre preventivo en los dos sentidos viales debido a que el camión está cargado con sustancia peligros (soda caustica).@SectorMovilidad regula el tráfico en el sector. https://t.co/lOvm8MbPd3 pic.twitter.com/h1w0fA1NkY — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 6, 2022

Este hecho generó una fuerte afectación a la movilidad en este sector de la capital del país, pues el camión que se volcó y los demás vehículos involucrados permanecieron situados en la vía alrededor de dos horas, pues fue hasta las 6:30 p. m. que la Secretaría de Movilidad reportó que los equipos de grúas lograron retirar los vehículos que terminaron afectados por el siniestro.

Hacia las 7:45 de la noche, la Secretaría de Movilidad, a través de la cuenta de Twitter Bogotá Tránsito, reportó que se realizó el trasbordo de la carga del camión volcado. No obstante, todavía se mantienen los cierres viales, por lo que aún continúan los traumatismos a la movilidad.

📢[07:45 p.m.]#AEstaHora se realiza trasbordo de la carga del camión volcado. Unidades de grúa retiran los vehículos involucrados. Se mantienen los cierres viales.



⚠️Unidades de @BogotaTransito y @BomberosBogota permanencen en el sitio. https://t.co/4eezcrU3sz pic.twitter.com/105PovnSmw — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 7, 2022

Revelan identidades de las víctimas del fuerte accidente en la vía Bogotá-Girardot

El pasado martes 29 de noviembre se presentó en la madrugada un grave accidente en la vía Bogotá-Girardot, específicamente a la altura del kilómetro 107, cerca al peaje de Chusacá. En el siniestro estuvieron involucrados un carro particular, un camión y una tractomula.

“En el kilómetro 107 vía Bogotá-Girardot se presentó un siniestro, donde resultaron involucrados tres vehículos. Uno particular, un tractocamión y uno tipo camión”, indicó inicialmente la Policía de Tránsito.

Las autoridades, de igual manera, indicaron que este lamentable hecho dejó tres personas muertas, las cuales se encontraban en el carro particular. Asimismo, señalaron que el conductor de ese vehículo fue trasladado a un centro médico.

Adicionalmente, confirmaron que el hombre que estaba manejando el furgón resultó ileso, mientras que el del tractocamión presentó algunas heridas leves y fue también fue llevado a una clínica cercana.

De acuerdo con la Policía de Tránsito, la persona que iba manejando el vehículo de placas BDD566 (marca Chevrolet) fue identificado con el nombre de Steven Torrez Guerrero, residente del conjunto residencial Alelíes Soacha.

El conductor fue trasladado a la clínica San Luis de ese municipio. Sus acompañantes eran una mujer y dos hombres, todos murieron. Igualmente, el cuerpo de Movilidad indicó que los otros dos involucrados fueron identificados como Óscar Javier Fonseca Murcia y Lorenzo Martínez Beltrán, respectivamente.

Los primeros informes indicaron que el vehículo particular habría girado en una zona prohibida, colisionando con la tractomula que venía a alta velocidad. Además, también manejaron la hipótesis de que estaba detenido a causa de fallas mecánicas.

Sin embargo, la Policía señaló que el automóvil efectivamente redujo su velocidad para realizar un giro en un cruce improvisado. Ante dicha maniobra, la tractomula no tuvo tiempo de frenar, llevándose al carro por delante.

“El vehículo particular reduce su velocidad para realizar un giro improvisado, el cual no está permitido, y el tractocamión colisiona. En el lugar de los hechos fallecen lastimosamente tres de los cuatro ocupantes del carro particular, entre ellos una mujer”, concluyó.

A raíz del choque inicial, el furgón perdió el control y colisionó contra otros vehículos que circulaban por la zona. Como producto del choque múltiple, tres personas fallecieron y dos resultaron heridas.