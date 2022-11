Revelan identidades de las víctimas del fuerte accidente en la vía Bogotá-Girardot

Este martes 29 de noviembre se presentó en la madrugada un grave accidente en la vía Bogotá-Girardot, específicamente a la altura del kilómetro 107, cerca al peaje de Chusacá. En el siniestro estuvieron involucrados un carro particular, un camión y una tractomula.

“En el kilómetro 107 vía Bogotá-Girardot se presentó un siniestro, donde resultaron involucrados tres vehículos. Uno particular, un tractocamión y uno tipo camión”, indicó inicialmente la Policía de Tránsito.

Las autoridades, de igual manera, indicaron que este lamentable hecho dejó tres personas muertas, las cuales se encontraban en el carro particular. Asimismo, señalaron que el conductor de ese vehículo fue trasladado a un centro médico.

Adicionalmente, confirmaron que el hombre que estaba manejando el furgón resultó ileso, mientras que el del tractocamión presentó algunas heridas leves y fue también fue llevado a una clínica cercana.

De acuerdo con la Policía de Tránsito, la persona que iba manejando el vehículo de placas BDD566 (marca Chevrolet) fue identificado con el nombre de Steven Torrez Guerrero, residente del conjunto residencial Alelíes Soacha.

El conductor se recupera actualmente en la clínica San Luis de ese municipio. Sus acompañantes eran una mujer y dos hombres, todos murieron. Igualmente, el cuerpo de movilidad indicó que los otros dos involucrados fueron identificados como Óscar Javier Fonseca Murcia y Lorenzo Martínez Beltrán, respectivamente.

Los primeros informes indicaron que el vehículo particular habría girado en una zona prohibida, colisionando con la tractomula que venía a alta velocidad. Además, también manejaron la hipótesis de que estaba detenido a causa de fallas mecánicas.

Sin embargo, la Policía señaló que el automóvil efectivamente redujo su velocidad para realizar un giro en un cruce improvisado. Ante dicha maniobra, la tractomula no tuvo tiempo de frenar, llevándose al carro por delante.

“El vehículo particular reduce su velocidad, para realizar un giro improvisado, el cual no está permitido, y el tractocamión colisiona. En el lugar de los hechos fallecen lastimosamente tres de los cuatro ocupantes del carro particular, entre ellas una mujer”, concluyó.

A raíz del choque inicial, el furgón perdió el control y colisionó contra otros vehículos que circulaban por la zona. Como producto del choque múltiple, tres personas fallecieron y dos resultaron heridas.

Accidente que dejó tres muertos en la vía Bogotá - Girardot habría sido por exceso de velocidad, según la Policía de Tránsito pic.twitter.com/Ml4drqQMU3 — Andrés Rodríguez (@AndrePrietoR) November 29, 2022

En las imágenes del accidente, difundidas rápidamente en las diferentes redes sociales, se observa cómo el carro quedó completamente destruido. Por su parte, la tractomula terminó incrustada contra la montaña, con la parte delantera visiblemente afectada.

En la zona se registró una fuerte congestión vehicular y un represamiento considerable de vehículos debido a este siniestro vial. Unidades de atención y las autoridades competentes hicieron presencia en el lugar de los hechos para el levantamiento de cuerpos y la remoción de los automotores involucrados. La Policía de Tránsito indicó finalmente que avanzan en la investigación para determinar exactamente cuáles fueron las causas del fatal accidente.