¿Gustavo Petro planea revivir al M-19? esto respondió el candidato presidencial

Gustavo Petro, candidato a la Presidencia de Colombia por el Pacto Histórico, llegó de sorpresa al municipio de Anserma, en el departamento de Caldas, con el fin de hablar con sus pobladores.

Esta visita sorpresa, como lo dio a entender la campaña del candidato, se da por la estrategia que viene realizando desde días anteriores, que se trata de pasar el día con trabajadores y ciudadanos de diferentes regiones.

Asimismo, el líder de la Colombia Humana transmitió por Facebook su visita desde el momento en que llegó a Anserma. El candidato tuvo un recorrido en la camioneta de uno de los pobladores, en donde sostuvo una conversación con el conductor y habló del M-19.

“Doc, yo hablo con mucha gente y yo les digo: muchachos, donde el M-19 existiera como movimiento cuando nació, todos los que estamos aquí seríamos del M-19″, manifestó el conductor del vehículo.

Ante dicha afirmación el aspirante a la Presidencia, indicó: “Sí claro. Yo no sé si revivirlo porque eso es como los Beattles: queda el espíritu ahí, pero también reiniciarlo se vuelve problemático porque ya no es lo mismo, es otra historia, otra vida”.

El candidato visitó una finca del municipio de Anserma, donde habló del panorama del café y del sector productivo. Finalmente, Petro reiteró su propuesta de una pensión para los agricultores y de impulsar el campo colombiano.

Verónica Alcocer se disculpa por denigrar a las mujeres periodistas

No para la polémica ante la publicación del vídeo por cuenta del portal Los Irreverentes, donde se le escucha a Verónica Alcocer, esposa del candidato Gustavo Petro, denigrar a las mujeres periodistas de Colombia.

“A todas les va bien, todas entran de reporteras y terminan en el mismo canal casándose con los dueños, pa’ eso entran ahí, ¿pa’ qué crees?”, indicó Alcocer.

Además, Alcocer lanzó esas ofensivas declaraciones mientras, previamente, en una reunión en la que estaba presente Gustavo Petro, se menciona el nombre de algunas mujeres periodistas del país. Asimismo, el candidato habló específicamente de una de ellas y hace alusión a que se casó con el “dueño”. Quienes participan de la reunión se ríen y hay carcajadas.

Las declaraciones de Alcocer, generaron todo tipo de reacciones en las redes sociales, donde sus palabras han sido consideradas como machistas y denigrantes contra las mujeres.

Gustavo Petro y Verónica Alcocer - Foto: SEMANA

En ese sentido, la esposa de Petro emitió un comunicado en su cuenta en Twitter, en el cual asegura: “Pido sinceras disculpas a las periodistas que les hayan ofendido las grabaciones”. Luego descalificó las grabaciones, las llamó “ilegales y sacadas de contexto” y aseguró: “No representan mis ideas”.

Frente a las polémicas declaraciones, varias periodistas importantes del país, reaccionaron a lo dicho por Alcocer, rechazando las declaraciones.

“La esposa de Petro agrede a las mujeres trabajadoras y al periodismo. Las mujeres periodistas luchamos por la misión de informar. Ponemos en riesgo nuestra vida e integridad. Nos montan rumores misóginos. Y luego la Alcocer y su marido dicen que son feministas. ¡Cínicos!”, indicó Claudia Claudia Gurisatti, en su cuenta de Twitter.

Vicky Dávila, directora de SEMANA, trinó al respecto: “Lo que hizo Verónica Alcocer al denigrar de mujeres periodistas es típico de quienes creen que las mujeres no piensan, no merecen nada y no pueden lograr algo profesionalmente por sus méritos, trabajo y talento, si no, que sus triunfos se apoyan en la cama”.

“Señora Verónica Alcocer, llevo 25 años de mi vida haciendo periodismo, una profesión que amo con mi vida y JAMÁS he tenido que hacer algo indebido o en contra de mis principios para escalar. Cada triunfo me lo he ganado a pulso y con mucho trabajo y sacrificios personales. ¡RESPETE!”, indicó Jessica de la Peña, presentadora de Noticias RCN.

Por ahora, el candidato Gustavo Petro no se ha pronunciado por lo sucedido. No obstante, el candidato a través de sus redes sociales manifestó que está listo para el debate presidencial luego de la decisión del Tribunal de Bogotá de realizar al menos uno a más tardar el jueves 16 de junio.