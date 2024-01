¿Gustavo Petro se reelegirá en la Presidencia?: esto responde el astrólogo Mauricio Puerta sobre el futuro del jefe de Estado

Consultado sobre si Gustavo Petro va a buscar la reelección en la Presidencia de Colombia, el astrólogo respondió que: “El doctor Petro ni va a buscar ni debe buscar reelegirse. Pero no se necesita ser astrólogo para decirlo”.

“Yo tengo un cuidado extremo o me fijo mucho en dos personajes del Zodiaco que son fundamentales en la mitología: Marte, el dios de la guerra que rige. Aries, el signo del doctor Petro; y Saturno, que es la ley. Resulta que en el mes de abril Marte y Saturno, la guerra y la ley, o la guerra y la muerte, porque Saturno también es el personaje que está en la 26 abajito de la Caracas con la guadaña en la mano, en este mes de abril el doctor Petro va a tener a Marte y a Saturno encima. Y eso puede ser grave porque, curiosamente, es el 9 de abril, y si alguien quiere festejar algo horrible para el mes de abril, pues tiene el material para hacerlo. Yo mismo tuve una vez un accidente del cual no me pude salvar sabiendo que Marte y Saturno están en mi carta astral”, sostuvo el astrólogo Mauricio Puerta.