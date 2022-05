“Gustavo Petro solo gana la presidencia si hay fraude”: María Fernanda Cabal

SEMANA: ¿A cuatro días de las elecciones cómo ve el panorama político?

MARÍA FERNANDA CABAL: Veo la campaña de Gustavo Petro muy agresiva. Como siempre, la izquierda pasando por encima de la norma, victimizándose, inventándose golpes de estado, diciendo que se aplazarán las elecciones, creando escenarios fantasiosos para luego, como lo dije antes, victimizarse, para que siempre resulten ganando, porque ellos no tienen principios, ni ética, ni límites morales de nada. La campaña de Petro que infiltra a las otras campañas, que dicen lo que dicen contra Fajardo, que es grotesca, hace lo que realizan los impunes: lo que les da la gana.

SEMANA: ¿Cómo ve la campaña de Federico Gutiérrez?

M.F.C.: Veo una campaña muy entusiasta y un Rodolfo Hernández que a la final está teniendo un mensaje muy simple, sin darle margen a discusiones más amplias. Lo he dicho desde el principio: la comunicación es el rey. Yo estoy con la candidatura de Federico Gutiérrez, pero Rodolfo tiene una comunicación que no ha variado un ápice y es la que le sigue dando un porcentaje importante que no le alcanzará para pasar a segunda vuelta, pero que nos deja de elección de que es mejor lo básico y contundente que lo extenso y demasiado complicado. El mejor candidato de todos, el más formado por cultura y tradición, es Enrique Gómez, pero lo veo aislado de los debates porque no lo invitan, no le alcanza el tiempo, pero es la persona más preparada, tiene un nicho conservador de derecha que va a necesitar ampliarlo a lo largo del tiempo. Deberá tener más creatividad y ser menos rolo, menos cachacho. Veo también a John Milton Gutiérrez haciendo un trabajo con todo su carisma y su fe, pero finalmente yo aspiro y yo creo que gana Federico Gutiérrez, si no hay fraude.

SEMANA: Centrémonos en Rodolfo Hernández, ¿por qué cree que no pasará a la segunda vuelta?

M.F.C.: Porque Rodolfo también polariza y polemiza. Así como tiene afines, tienes detractores muy fuertes. Yo digo que su mensaje es muy bueno por lo asertivo, como cuando usted se inventa el slogan de un producto y así el producto no sea la maravilla, se vende solo. A Rodolfo le ha funcionado su mensaje de la corrupción y le ha sumado réditos. Rodolfo Hernández podría tener probabilidad de pasar a la segunda vuelta si las elecciones no fueran este fin de semana. No lo veo en segunda vuelta, no le alcanza. Federico Gutiérrez tiene estructuras, un sector empresarial muy amplio y finalmente tiene muchos adeptos, hay un voto silencioso que dice ‘hay que votar en contra de Petro’.

SEMANA: Pero también lo han atacado por su escándalo de Vitalogic cuando fue alcalde de Bucaramanga.

M.F.C.: También, pero la propaganda que él ha hecho hará parecer que lo otro es más una persecución porque es parte del carácter para enfrentar la adversidad. Él no se amilana frente a eso.

SEMANA: ¿Qué pasó con el Centro Democrático, su partido, harán algún anuncio sobre un respaldo presidencial en primera vuelta?

M.F.C..: Ha sido una decisión, como lo dijo el presidente Uribe, mucho más de tratar que no lo señalen, de que no interfiera, siente que es mejor para darle más libertad en cuanto a señalamientos al candidato Federico Gutiérrez. Yo, personalmente, siento que es un error. Yo no tengo por qué sentirme vergonzante de representar el legado del mejor presidente en los últimos 100 años en la historia de Colombia, así traten de forma malintencionada de decir lo contrario. Finalmente, el partido y el presidente Uribe no han tomado una decisión y no la van a tomar en esta primera vuelta. Ya veremos qué pasa en la segunda vuelta. Algunos nos hemos adherido, unos de forma más expuesta, otros más discretos. Eso depende de cada uno.

🔴 #IMPORTANTE Empresa Datasys contratada por la Registraduría, carece de experiencia en auditoría electoral y fue sancionada por las autoridades de Honduras.



Lee aquí el boletín con pruebas adjuntas➡️ https://t.co/T5ljeCOkRo, da RT, difunde y protejamos nuestra democracia



1/2 pic.twitter.com/sr9iaDWnpe — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) May 23, 2022

SEMANA: ¿El Centro Democrático dejará en libertad a sus bancadas en la primera vuelta?

M.F.C.: No han dicho que libertad, pero nadie nos obliga y al no obligar hay una libertad relativa. Por ejemplo: estamos prácticamente con Federico Gutiérrez.

SEMANA: ¿En el Centro Democrático hay un grueso con Federico Gutiérrez, pero otros que miran hacia otros candidatos?

M.F.C.: Es una minoría, pero es natural, no todos piensan igual. La mayoría están con Federico Gutiérrez, sin duda.

SEMANA: Usted viaja por el país, ¿cómo ve la candidatura de Gustavo Petro?

M.F.C.: Gustavo Petro solo gana si hay fraude en el sistema electoral. Petro tiene votos derivados de una larga trayectoria, derivados de una mentira que cala en mentes incautas, ingenuas, derivados del odio y de la rabia y de una chequera gigantesca que viene de mucho aliado al que le han prometido el perdón social.

SEMANA: Si Rodolfo Hernández no pasa en segunda vuelta, ¿hacia dónde van sus votos?

M.F.C.: Los de Petro ya están allá, si Rodolfo le ha quitado votos a Petro deben ser los apoyos de los incautos y a ellos hay que convencerlos de que no se queden allá, sino que se vengan para acá. La mayoría terminará acá porque está en riesgo el país.

SEMANA: Por último, ¿ve a Álvaro Uribe participando en política en una segunda vuelta?

M.F.C.: No lo sé, pero quisiera que participara.