Hasta una universidad; esto fue todo lo que prometió Gustavo Petro en su visita a San Andrés

San Andrés y Providencia es uno de los lugares más turísticos que tiene Colombia, pero a su vez, una de las poblaciones más vulnerables del país.

Esto se dejó ver tras el paso del huracán Iota a finales de 2020 que destruyó varias viviendas y dejó ver la problemática social, económica y de infraestructura que tienen estas bellas islas colombianas.

A pesar de que no pudo ir a Providencia, según él, “porque el Gobierno nacional les prohibió llegar a la isla, lo cual denunció como una violación de los derechos políticos, que son derechos fundamentales garantizados por la Constitución”, pudo hacer su discurso en plaza pública desde San Andrés.

Nos prohibe el gobierno llegar a Providencia Isla, una violación de los derechos políticos, que son derechos fundamentales garantizados por la Constitución.



En su discurso frente a los seguidores, prometió varias acciones para que la isla tenga una reactivación en todos los aspectos. Entre ellas, Petro prometió reubicar de manera voluntaria, a la población de la isla en otras ciudades del país, eso sí, motivándolos con educación gratuita hasta el ciclo superior para los hijos, vivienda gratis, renta básica mínima.

También planea instalar techos solares en todas las edificaciones y hogares con asesoría de arquitectos raizales para crear energía limpia en todos los hogares de la isla.

De llegar a ser presidente de Colombia, busca construir una planta de desalinización de agua de mar para llegar a 100 % de cobertura de agua potable y alcantarillado para los habitantes tanto de San Andrés como de Providencia.

Una promesa que llamó la atención fue la construcción de la Universidad del Caribe, enfocada en carreras en inglés, español, francés y holandés.

Aunque algunos ven con buenos ojos las propuestas del candidato de izquierda, muchos lo ven como algo inalcanzable e imposible, tildándolo incluso de un discurso populista. El precandidato luego de terminar su discurso, se dirigió a la ciudad de Popayán para continuar con su campaña presidencial.

“Es populista y demagógica”: Duque sobre propuesta de Petro de declarar emergencia económica

El presidente de la República, Iván Duque, fue directo y aseguró que la propuesta que lanzó el precandidato Gustavo Petro de declarar la emergencia económica una vez que eventualmente llegue a la Casa de Nariño es una medida “populista y demagógica”.

Sobre la política económica que emprenderá Petro en su eventual gobierno, de ganar las elecciones presidenciales, el mandatario colombiano recordó que en su administración se han destinado recursos “históricos” para atender a la población del país más vulnerable, especialmente según dijo, con programas sociales en medio de la pandemia del coronavirus.

“Sencillamente me parece a mí que decir que por declaratoria económica se acabe el hambre me parece que es demagógico y me parece que es populista, las declaratorias económicas no acaban con el hambre y si eso fuera así el hambre se hubiera acabado hace mucho rato”, sostuvo Duque.

Y señaló Duque que “hay que tener mucho cuidado en esas propuestas que muchas veces son populistas y demagógicas y más bien concentrarse en cuáles son las medidas estructurales para seguir manteniendo la económica creciendo, generando empleo”.

En diálogo con Blu Radio, el presidente también aprovechó para enviar varias pullas: “No se debe estar intimidando a los sectores productivos porque cuando se intimidan con discursos que son sectarios inmediatamente se empieza a ahuyentar la inversión, yo creo que lo que debemos seguir logrando es que la economía siga creciendo y que siga avanzando la vacunación masiva contra el coronavirus”.