Hermanos cayeron en el Aeropuerto El Dorado: habrían cometido aterrador crimen contra un hombre en Navidad

El pasado 25 de diciembre, en horas de la madrugada, un hombre de 29 años murió tras ser agredido con un arma cortopunzante en una vivienda ubicada en la torre 5 de un conjunto residencial ubicado en el barrio Antonia Santos, en Tunja.

El hecho se presentó en medio de una celebración decembrina, donde se presentó una discusión que terminó en tragedia.

Por este hecho eran buscados dos hermanos presuntos responsables de dicho crimen. Sin embargo, en las últimas horas, Migración Colombia reportó que ambos sujetos fueron detenidos en el Aeropuerto El Dorado, luego de que llegaran al país en un vuelo procedente de São Paulo, Brasil.

Desde Migración indicaron que ya habían recibido una alerta del Centro Estratégico Conjunto de Análisis Migratorio (Cecam), motivo por el cual oficiales del Grupo de Control a Viajeros en Condiciones Especiales de Migración Colombia se habían alistado para detener a los hermanos oriundos de Boyacá, quienes son requeridos por la justicia por el delito de homicidio agravado.

“Al pisar suelo colombiano, ya estaban en la mira de las autoridades. Sobre ellos pesaba una orden de captura vigente por su presunta responsabilidad en el asesinato ocurrido la madrugada del 25 de diciembre de 2025 en el barrio Antonia Santos de Tunja, un crimen que estremeció a la capital boyacense en plena celebración navideña. Aquella noche que debía ser de encuentro familiar terminó convertida en tragedia”, destacaron desde Migración Colombia.

Por lo tanto, ambos hermanos quedaron a disposición de la justicia, luego de haberla estado evadiendo durante varios días tras huir hacia Brasil.

“La articulación interinstitucional es fundamental para respaldar la labor de la justicia. Gracias a la alerta del Centro Estratégico Conjunto de Análisis Migratorio (Cecam), los oficiales del Grupo de Control a Viajeros en Condiciones Especiales de Migración Colombia actuaron de manera oportuna para poner a estas personas a disposición de las autoridades judiciales”, indicó Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia tras la detención de los hermanos oriundos de Boyacá.