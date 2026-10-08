Hija de Jhon Calzones le hizo llamado al presidente Abelardo De La Espriella tras el asesinato de su papá: “Acudo a usted”

Linda Torres, hija del exalcalde Jhon Jairo Torres, conocido como Jhon Calzones y quien fue asesinado a disparos, habló por primera vez después del crimen y, entre otras cosas, le hizo un llamado al presidente Abelardo De La Espriella.

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Por medio de un video, la joven aseguró que estaba en representación de sus hermanos y les agradeció a todas las personas que los han acompañado en este duro momento.

“Ya hay personas aprovechándose, haciendo reuniones y todo es con fines comerciales y políticos. Nosotros rechazamos estos actos (...) El legado de mi padre son las más de 30.000 familias que hoy viven sin pagar arriendo”, dijo.

Asimismo, le lanzó duros dardos a quien era la pareja sentimental de su progenitor. “Algún día tendrán que darle cuentas a Dios por la grosería y los abusos que ustedes han tenido contra mí y mi familia”, señaló.

Jhon Jairo Torres, exalcalde de Yopal. Foto: API

Linda Torres sostuvo que el único deseo que tienen es que se haga justicia y los responsables paguen por lo que hicieron.

La joven aprovechó para dirigirse al presidente Abelardo De La Espriella: “A mi papá lo asesinaron y como hijas le pedimos que se investigue y se haga justicia”.

“El Estado cuenta con los medios para hacer justicia. Y aunque el sicario de mi papá apenas tiene 17 años, la muerte de mi padre no puede quedar impune. Un menor de edad que tenga la capacidad de matar tiene que ser juzgado con la severidad que implica la gravedad de sus actos y esto es con todo el peso de la ley”, agregó.

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La hija de Jhon Calzones dejó claro que la investigación debe arrojar quiénes son los autores intelectuales del atentado que, según dijo, tenía como objetivo callar para siempre la voz de su papá.

“Acudo a usted, presidente, con un dolor muy grande en el corazón, pero firme, confiando en que se hará justicia. Le pido, por favor, que ponga su mirada sobre el Casanare, sobre Yopal y sobre esta injusticia, este asesinato de mi padre”, dijo.

Además, recordó que seis días antes del crimen, su familiar dio una rueda de prensa en la que había dicho que lo iban a asesinar y hasta mencionó a cinco personas que podrían estar detrás de este plan, que poco después se consumó.

Jhon Calzones, exalcalde de Yopal. Foto: Screenshot 'x'

Al parecer, hacen parte del gobierno municipal y departamental, y supuestamente Jhon Calzones, según dijo su hija, se “enfrentó” a ellos y denunció los hechos de corrupción que se estaban dando.

“Le pido, presidente, que estas pruebas y que estas palabras de mi padre no sean en vano, que sean tenidas en cuenta, que se investigue incluso a quienes ostentan el poder (...) Le pido que esta investigación no se haga en el Casanare porque entonces no se hará justicia”, complementó.

Por último, le pidió ayuda a la ciudadanía para que le ayuden a compartir el video y sus palabras sean difundidas para que se conozca todo lo que hay detrás de esto.