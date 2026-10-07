En la tarde de este miércoles, 7 de octubre, se confirmó la segunda captura por el atentado sicarial que le cobró la vida al exalcalde John Jairo Torres, conocido como John Calzones.

Cámaras captaron ataque contra exalcalde Jhon Calzones: sicarios llegaron en moto hasta una finca y le dispararon

Fuentes cercanas señalaron que la captura fue realizada por agentes del CTI de la Fiscalía General y de la Policía Nacional en la ciudad de Tunja, en Boyacá.

El detenido habría sido el conductor de la motocicleta que transportó al sicario que le propinó cuatro disparos al exmandatario el pasado 29 de septiembre.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en articulación con uniformados de @PoliciaColombia, capturaron en Tunja (Boyacá) al segundo presunto implicado en el crimen del exalcalde Yopal (Casanare), Jhon Jairo Torres, perpetrado el pasado 29 de septiembre en una finca ubicada en zona rural de Yopal. — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 7, 2026

En las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías.

Un fiscal de la Seccional Casanare le imputará los delitos de homicidio agravado y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

En una transmisión en vivo, alias Jhon Calzones había advertido que querían asesinarlo

En la diligencia judicial se pondrán de presente, además, el teléfono celular y dos tarjetas que le fueron incautadas.

El sicario, que es menor de edad, ya fue judicializado. Las autoridades están tras la pista del autor intelectual del atentado.

El menor de 17 años aceptó, en una audiencia reservada, su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y porte de armas de fuego.

Uno de los implicados, que sería menor de edad, fue capturado. Foto: Screenshot 'x'

Un juez le dictó medida de internamiento preventivo en un centro de atención especializada, como está establecido en el Sistema de Responsabilidad Penal.

El exalcalde fue atacado mientras se encontraba en una finca ubicada en zona rural de Yopal.

Horas antes del atentado había publicado un video en sus redes sociales junto a varios trabajadores, en el que mostraba cómo marchaba su emprendimiento de chorizos.

“Como el parche está un poquito caliente en Yopal, entonces me vine (…) a hacer chorizos”, manifestó el exalcalde. “No puedo dar papaya en la ciudad porque el parche está caliente”, agregó.

John Jairo Torres, quien se ganó su apodo por vender ropa interior en un local de Yopal, construyó una de las urbanizaciones más grandes del departamento y terminó condenado por urbanización ilegal.