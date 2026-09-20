Villa de Leyva

Hotel Suites Arcoíris, en Villa de Leyva, hace llamado de “auxilio” por incendio forestal: estaría siendo consumido por las llamas

La administradora del establecimiento pidió ayuda a las autoridades en un video publicado en las redes sociales del establecimiento.

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Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

20 de septiembre de 2026 a las 5:20 p. m.
La administradora del hotel aseguró que "no pueden hacer nada", por lo que necesitan la ayuda de las autoridades.
La administradora del hotel aseguró que "no pueden hacer nada", por lo que necesitan la ayuda de las autoridades. Foto: Redes sociales

Eliana Suárez, administradora del Hotel Suites Arcoíris en Villa de Leyva, solicitó apoyo a las autoridades ante las afectaciones provocadas por el incendio en la ciudad que estarían alcanzando las instalaciones del lugar, poniendo en riesgo la vida de unas 20 personas que permanecen allí. El llamado de auxilio fue difundido a través de los canales oficiales del establecimiento.

A través de una historia de Instagram publicada sobre las 4 de la tarde, la mujer reportó que las llamas estaban consumiendo las instalaciones del lugar.

El incendio forestal avanza cerca de la zona turística de Villa de Leyva, mientras una densa columna de humo cubre el sector.
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“Desde Suites Arcoíris pedimos ayuda porque realmente el fuego ya nos consumió. Llevamos desde las 9 de la mañana pidiendo auxilio (...) ahora el fuego nos invadió”, detalló Suárez.

La administradora agregó: “No podemos hacer absolutamente nada (...) Somos unas 20 personas acá. No podemos bajar, no podemos subir y es la hora que no llegan bomberos”.