Hotel Suites Arcoíris, en Villa de Leyva, hace llamado de “auxilio” por incendio forestal: estaría siendo consumido por las llamas

Eliana Suárez, administradora del Hotel Suites Arcoíris en Villa de Leyva, solicitó apoyo a las autoridades ante las afectaciones provocadas por el incendio en la ciudad que estarían alcanzando las instalaciones del lugar, poniendo en riesgo la vida de unas 20 personas que permanecen allí. El llamado de auxilio fue difundido a través de los canales oficiales del establecimiento.
A través de una historia de Instagram publicada sobre las 4 de la tarde, la mujer reportó que las llamas estaban consumiendo las instalaciones del lugar.
“Desde Suites Arcoíris pedimos ayuda porque realmente el fuego ya nos consumió. Llevamos desde las 9 de la mañana pidiendo auxilio (...) ahora el fuego nos invadió”, detalló Suárez.
La administradora agregó: “No podemos hacer absolutamente nada (...) Somos unas 20 personas acá. No podemos bajar, no podemos subir y es la hora que no llegan bomberos”.
Eliana Suárez, administradora del Hotel Arcoíris en Villa de Leyva, pidió ayuda y aseguró que las instalaciones están siendo consumidas por las llamas del incendio. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/3Tu2mk4IgG— Revista Semana (@RevistaSemana) September 20, 2026