Indumil confirma primicia de SEMANA sobre nueva política de precios de armas de fuego

Los documentos internos de la entidad reconocen una necesidad de la ciudadanía de acceder a armas de defensa personal.

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 3:24 p. m.
Indumil confirmó nueva lista de precios de armas, revelada por SEMANA.
Indumil confirmó nueva lista de precios de armas, revelada por SEMANA.

Indumil confirmó a través de un comunicado de prensa la primicia de SEMANA sobre una nueva política en el precio de las armas de fuego.

Hay alta demanda de ciudadanos de comprar armas de defensa personal, según Indumil.
Hay alta demanda de ciudadanos de comprar armas de defensa personal, según Indumil.

La empresa del sector defensa señaló que “la Industria Militar de Colombia, Indumil, informa que, desde el pasado lunes 2 de marzo, implementó una actualización en los precios de su portafolio de armas de defensa personal, como resultado de un proceso de optimización de su estructura de costos y fortalecimiento de la eficiencia operativa, en línea con su estrategia institucional de modernización y mejora continua, orientado a fortalecer la atención y el servicio a sus usuarios”.

SEMANA reveló con documentos de Indumil que en algunas armas de fuego la reducción de los precios sería casi hasta el 50 %.

En este documento Indumil le dice al Ministro de Defensa que hay alta demanda en Colombia en armas de defensa personal.
En este documento Indumil le dice al Ministro de Defensa que hay alta demanda en Colombia en armas de defensa personal.

“Esta decisión se fundamenta en un análisis integral de la estructura de costos, las economías de escala alcanzadas y la madurez productiva consolidada tras más de siete décadas de operación”, señaló Indumil.

SEMANA reveló también que Indumil reconocía una necesidad de los ciudadanos de comprar armas de defensa personal. “La alta demanda del mercado colombiano en armas para la defensa personal ha creado un reto para la industria militar en la comercialización de estos productos, que para la fecha no ha podido ser solventado, debido al represamiento de los procesos en la plataforma SIAEM, generando una afectación directa en los ciudadanos que no cuentan con la facilidad para iniciar los procesos de adquisición de armas y, lo más importante, culminarlos en un corto tiempo”, señala Indumil.

Así mismo indicó que: “la creciente necesidad de defensa personal, la dinámica de la demanda ciudadana (…) y la necesidad de mejorar la asequibilidad”.

En este documento, el presidente de Indumil reconoce que bajar el precio de las armas al público “será más razonable y acorde con las condiciones del mercado”.
En este documento, el presidente de Indumil reconoce que bajar el precio de las armas al público "será más razonable y acorde con las condiciones del mercado".

Con la nueva política de armas, los precios quedarán así: una pistola Córdova compacta, cuyo valor actual es de 7.022.509 pesos, bajará a 5.525.520, es decir, una reducción de 1.496.989 pesos. La pistola Córdova estándar tiene un valor de 8.063.748 pesos y bajará a 5.471.400, es decir, 2.592.348 pesos menos. Las dos son de fabricación nacional.

Las armas hechas en otros países tendrán mayor descuento. La pistola Smith & Wesson, de 8.912.244 pesos, pasará a 5.402.760, es decir, 3.509.484 pesos menos. La pistola Glock 19 pasará de 12.640.980 pesos a 6.535.320, o sea, una reducción de 6.105.660 pesos. Otra arma de gran poder, como la pistola CX P-07, está a la venta en Indumil por un precio de 8.474.400 pesos y tendrá un descuento cercano a los 3 millones de pesos.

