“Información sensible no se puede guardar en una casa”: crítica de Duque a la Comisión de la Verdad

El presidente de la República, Iván Duque, lanzó una fuerte crítica a la Comisión de la Verdad luego del caso que sorprendió al país sobre el hurto de varios equipos digitales que fueron utilizados para una entrevista que hizo esa entidad a Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, el exjefe máximo del Clan del Golfo.

En ese sentido, el mandatario colombiano señaló que ese tipo de elementos de alto valor para la investigación en el caso de Otoniel no tendrían que estar en una casa o domicilio de un funcionario —en este caso, de la Comisión— al señalar que deberían estar bajo estrictas medidas de seguridad por medio de cadenas de custodia especial que tienen las autoridades correspondientes.

“Pero que también sea un mensaje que sea importante para todas las entidades, que todos los procedimientos que tengan información sensible, pues el lugar para tener esa información sensible claramente no puede ser un lugar de residencia (casa), ese tipo de información sensible tiene que estar en protocolos de custodia”, sostuvo Duque.

“En lo que corresponde a las entrevistas, todas las entrevistas, todos los procesos que adelanten las instituciones que se hagan y me parece muy importante que se deje trabajar a la Fiscalía General de la Nación para que pueda esclarecer el asunto puntual del robo, para que pueda determinar en qué condiciones de modo, tiempo y lugar y quiénes son las autores de ese robo”, agregó el jefe de Estado en una declaración al término de la conmemoración de los 30 años de ProColombia.

Cabe señalar que el lunes de esta semana, en entrevista con Luis Carlos Vélez de La FM, el comisionado Alejandro Valencia Villa explicó este lunes que lo que se robaron de ese predio fueron los aparatos, pero que la información de la entrevista a alias Otoniel “estaba salvaguardada”.

En ese sentido, el comisionado dijo que, teniendo en cuenta las características del hurto, se atrevía a decir que iban era por la información que contenían los elementos con los que habían entrevistado al líder del Clan del Golfo.

“Vale la pena aclarar que lo que se robaron fue las grabadoras, los aparatos con los cuales nosotros desarrollamos la entrevista. Previamente ya la información había estado salvaguardada por parte de la Comisión de la Verdad, pero pues el robo de estos elementos da a entender que de todas manera iban por la información”, señaló textualmente Villa en La FM.

Y agregó Villa al citado medio. “Por lo que da a entender la investigación que está adelantando el CTI, pues eran personas profesionales, y nosotros creemos que no se trata de un simple hurto delincuencial. Se llevaron las grabadoras, un teléfono y un computador; el teléfono era el personal del investigador, el computador era de otra persona que reside en el mismo apartamento”, dijo el comisionado que integra la Comisión de la Verdad.

Otra carta al presidente Duque

El padre Francisco de Roux, quien preside la Comisión de la Verdad, le envió este martes una nueva carta al presidente Iván Duque en la que le pide que la institucionalidad investigue lo ocurrido con la diligencia de alias Otoniel.

“La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No-Repetición, entidad de Estado de naturaleza constitucional, parte del Sistema Integral para la Paz, quiere poner en su conocimiento la gravedad de lo ocurrido en la presente semana, que atenta contra el cumplimiento de nuestra misión constitucional, afecta la integridad de los comisionados y funcionarios de la institución y requiere su inmediata intervención”, se desprende del documento.

“Además del incidente ocurrido en medio de la realización de la entrevista al señor Dairo Antonio Úsuga David en su sitio de reclusión y que fue interrumpida por la Dijín, el investigador de la Comisión que participaba de ella fue posteriormente objeto del robo, en su lugar de residencia, de las grabadoras y demás elementos utilizados en la realización de dicha entrevista”, puntualizó.