Intendente Luis Gómez, liberado por el ELN, relató que: “fueron momentos de mucha tensión y llenos de miedo”

“Fueron minutos y horas interminables, estuve muy angustiada porque hasta que no lo tuviera en casa no iba a estar tranquila”, señaló Delgado, luego de que su esposo fuera secuestrado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Uno se imagina que le van a hacer algo que le van a hacer daño, porque si él me escribió algo tan delicado era porque era real y si se lo llevó la guerrilla y me le van a hacer daño eso fue lo primero que pensé ese sábado cuando ya no llego a la casa”, relató a Blu Radio.

El intendente también comentó que los instantes que vivió “fueron momentos de mucha tensión porque no sabía lo que iba a ocurrir, a pesar de que los guerrilleros me decían a cada rato que no me iba a pasar nada, que estuviera tranquilo, que ellos me iban a respetar los derechos y la vida”.