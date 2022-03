Jóvenes denuncian que registraron su cédula, pero no aparecen en ningún puesto de votación

Dos jóvenes se acercaron a sus respectivos puestos de votación en Bogotá en la mañana de este domingo. Pese a que ya habían consultado en la respectiva página web de la Registraduría Nacional los lugares donde debían ejercer el sufragio, e incluso conocían el número exacto de la mesa, los jurados les manifestaron, cuando se acercaron a las mesas correspondientes, que no podían votar puesto que sus nombres no aparecían en los listados.

Natalia Córdoba y Santiago Suárez revelaron que pese a inscribir su cédula correctamente y aparecer en el registro para ejercer su derecho a voto en Corferias, “Ya no aparecemos en ningún censo, fuimos al puesto de votación y no estamos en ninguna lista, por lo que no podemos votar”, relató la joven.

Por su parte, Suárez reseñó que cuando reclamó su cédula de ciudadanía él preguntó cómo era el proceso de registro para ejercer el voto. Tras cumplir todos los trámites se le comunicó el puesto al que estaba inscrito. Sin embargo, este domingo, cuando se presentó ante el puesto no apareció su nombre. “Hay un puesto de información pero no solucionan nada”.

Este caso fue revelado por la Contraloría General de la República que detalló que se instaló un puesto móvil al frente de Corferias, uno de los centros de votación más grandes de la capital del país.

Estas denuncias se suman a las que se han presentado en varias regiones del país frente a las problemáticas en los comicios que se celebran este domingo para elegir al nuevo Congreso de la República y a los candidatos presidenciales de tres consultas.

Por redes sociales y por medio de los entes de control se han registrado constantes quejas por las fallas en la Registraduría Nacional, puestos de votación que no aparecen, así como listas en las que no aparecen las cédulas de ciudadanía pese a que habían sido registrados por el organismo electoral.

Desde que empezó la jornada electoral se empezaron a presentar denuncias y quejas por las fallas, la desinformación, la mala entrega de formularios, las contradicciones en los datos que entregaron los votantes con el lugar en el que debían presentarse.

A las 12 del día, la procuradora General, Margarita Cabello Blanco, hizo un llamado a los ciudadanos a acudir masivamente a las urnas y participar en esta jornada democrática con tranquilidad y en paz, y anunció que el órgano de control evalúa las quejas y denuncias presentadas por presuntas irregularidades relacionadas en el proceso electoral, con el fin de establecer si hay lugar a las correspondientes acciones disciplinarias.

La jefe del Ministerio Público explicó que “las inquietudes recibidas tienen relación con presunta participación en política de servidores públicos, constreñimiento, presión o amenaza al sufragante, falta de capacitación a los jurados de votación en los procedimientos, entre otras”.

Adicionalmente, reiteró que en el dispositivo adoptado por la Procuraduría para la vigilancia y control a las elecciones hacen presencia más de 8.300 funcionarios del Ministerio Público en los 12.514, a fin de orientar, dar respuesta y actuar frente a hechos y conductas que puedan alterar el equilibrio de la contienda.

“Estamos articulados con la institucionalidad y conectados con las Fuerzas Militares y de Policía para tratar de ayudar del proceso electoral sea transparente”, agregó.

La Procuraduría también alertó a la fuerza pública por presencia de grupos armados al margen de la ley en dos puestos de votación en Pescadito, municipio de Bagadó, Chocó.

Con corte de las 11:45 a. m., la Procuraduría confirmó que ha recibido 40 quejas y denuncias por presuntas irregularidades en el proceso electoral. Las regiones con mayor número de inquietudes son: Bogotá (15), Santander (6), Antioquia (4), Cundinamarca (2), Guainía (2), Meta (2), Atlántico, Caldas, Valle del Cauca, Magdalena, Norte de Santander, Putumayo y Quindío.