Juan Daniel Oviedo se ratifica como candidato y asegura que ya tiene las firmas suficientes

El candidato a la Alcaldía de Bogotá, Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane entre 2018 y 2022, inició la recolección de firmas en febrero de 2023 con el Grupo Significativo de Ciudadanos Con Toda Por Bogotá.

En las últimas horas, afirmó que a partir del 14 de julio entregará las rúbricas a la Registraduría, quien tiene plazo hasta el 29 de julio para inscribir su candidatura, no sin antes certificar que las firmas recolectadas son válidas, que según la ley, debe ser mínimo 50.000.

La inscripción de firmas es un mecanismo para aquellos ciudadanos que quieran participar en un cargo de elección popular, y que no tiene el aval de los partidos tradicionales o desean hacerlo como independientes.

Juan Daniel Oviedo. Bogotá Noviembre 3 de 2022. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El economista le confirmó a Valora Analitik, medio especializado en economía, que ya cuenta con el apoyo necesario para inscribirse como candidato a la Alcaldía de Bogotá, además, que entregará las firmas el próximo viernes 14 de julio, 15 días antes de que se venza el plazo para la inscripción de candidatos.

“Con corte al miércoles (28 de junio) llevamos 146.280 recogidas. Y de ellas ya tenemos certeza de que cumplimos el requisito”, aseguró.

Cabe destacar que, son competencia de Oviedo, el exsenador Gustavo Bolívar y el excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán, además de otras figuras políticas, como el exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya y el exministro de Salud, Fernando Ruiz.

Juan Daniel Oviedo, Precandidato a la Alcaldía de Bogotá Bogotá Noviembre 25 de 2020. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Así avanza Juan Daniel Oviedo en su candidatura a la Alcaldía de Bogotá

En Valora Analitik, conocimos los resultados de una encuesta de Invamer sobre intención de voto, que dejo saber cómo están los interesados en llegar al palacio de Liévano de cara a la ciudadanía; allí se destacó Juan Daniel Oviedo como el precandidato más opcionado, con el 31,1%; adelante Gustavo Bolívar, con el 17,9%; y Carlos Fernando Galán, 16,2% de probabilidad.

En cuanto a los demás candidatos, les siguen Amaya (6,2 %), Ruiz (4,9 %), Rodrigo Lara (4,3 %), Luis Ernesto Gómez (3,5 %), Hollman Morris (3,1 %), Diego Molano (2,3 %), Carlos Carrillo (2 %), Claudia Castellanos (1,3 %), Simón Gaviria (1,3 %), Lucía Bastidas (1,1 %) y María Fernanda Rojas (1,1%).

Frente a su favorabilidad, el candidato indicó que debe apuntarle a aumentar sus posibilidades, pues el 41,9% de los encuestados manifestó conocerlo, mientras que el 58,1% dijo que no lo conocían.

Encuesta intención de voto Alcaldía de Bogotá. - Foto: Invamer

Recordemos que entre las prioridades del candidato están la seguridad y la pobreza, entre otros puntos importantes para la capital, como la movilidad, quien además en los últimos días, detalló que se encuentra viviendo al sur de la ciudad, en la localidad de Bosa con su pareja y mascota. La idea nació luego de que apareció en TikTok y le propusieron vivir en esta parte de la ciudad.

“En lo personal, a mí me pareció que la experiencia de haber vivido en Mompox un mes, después de mi salida del Dane, me sirvió para entender las dinámicas de cómo viven las personas en condiciones distintas. Yo nací en Villa Luz, crecí en Normandía, después de los 14 años viví en Cedritos, pero me parece importante conocer experiencias de vida en otras localidades de la ciudad”, comentó el precandidato, hace unas semanas en el espacio Vicky en Semana.

Incluso, el exdirector del Dane afirmó que en lugar de seguir implementando la medida de pico y placa para mitigar las afecciones en movilidad, implementaría un cobro por transitar en algunas avenidas.

Pero los cargos por congestión, es decir, los que se cobrarán a vehículos particulares por circular en corredores específicos, no sería mediante peajes urbanos, como lo intentó hacer Enrique Peñalosa en su más reciente administración de Bogotá. Según Juan Daniel Oviedo, el cobro llegaría directamente al lugar de residencia de quien los utilice.