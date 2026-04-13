La Fiscalía General de la Nación judicializó a tres personas señaladas de presuntamente contactar a hombres a través de aplicaciones de citas para luego robarlos.

De acuerdo con el ente acusador, se trata de dos mujeres y un hombre, identificados como: Marjedis María Morales Julio, Andrés Fabian Sandoval Padilla y Leidy Viviana Maturana Rivillas.

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“Estas tres personas son señaladas de contactar a ciudadanos nacionales y extranjeros a través de aplicaciones de citas, y ganarse su confianza para concretar encuentros en los que les suministraban sustancias tóxicas para dejarlos inconscientes y desocuparles las cuentas bancarias”, indicó la Fiscalía.

El ente investigador también indicó que, presuntamente, Morales y Sandoval, entre los años 2024 y 2025 identificaron a sus víctimas simulando interés sentimental y les pidieron acudir a residencias de Bogotá, donde les dieron bebidas alteradas que las dejaron en estado de indefensión.

Dos de los judicializados. Foto: Cortesía de las autoridades.

“De esta manera, tomaron sus productos financieros para hacer compras y trasferencias por más de 85 millones de pesos. Por su parte, Maturana Rivillas habría utilizado perfiles falsos para contactar a, por lo menos, cuatro extranjeros y citarlos a establecimientos públicos, hoteles y residencias de Bogotá”, agregó la Fiscalía.

Además de lo anterior, según la Fiscalía, Maturama le habría suministrado a sus víctimas en los inmuebles, sustancias tóxicas diluidas y posteriormente, aprovechando que quedaban somnolientos, se apoderó de celulares y de 47 millones de pesos.

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“Una fiscal de la Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá presentó ante jueces de control de garantías a los dos hombres y a la mujer involucrados en los eventos delictivos conocidos. De acuerdo con los parámetros de la Ley 1826 de 20217 (procedimiento abreviado), les trasladaron escritos de acusación por los delitos de hurto calificado y agravado, transferencia no consentida de activos y hurto por medios informáticos”, resaltó el ente acusador.

La Fiscalía calcula que los tres señalados lograron apoderarse de más de 130 millones de pesos de sus víctimas.

Tanto el hombre, como las dos mujeres, deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.