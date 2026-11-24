Nicolás Maduro recibió una excepción judicial por parte de la togada que lleva su caso en el día de su cumpleaños. NTN24 reveló el contenido de dicha decisión que, por lo inusual, se permitió catalogar como “un regalo de cumpleaños” para el dictador y su esposa.

Jueza en el caso de Nicolás Maduro tomó primera decisión crucial tras petición de sus abogados

El procesado nació el 23 de noviembre de 1962, por lo que el pasado lunes estaba cumpliendo 64 años de vida, y fue este día que la magistrada tomó la nueva decisión.

El medio reveló un documento judicial con el que la jueza le permite a Nicolás Maduro y Cilia Flores tener 15 minutos para alegar inmunidad soberana en su próxima audiencia. Esto significa que, por primera vez, los venezolanos tendrán la oportunidad de argumentar por qué consideran desestimar su caso en EE. UU.

¿Qué es la inmunidad soberana? La Fiscalía se opuso

La inmunidad soberana es un principio jurídico con el que un procesado busca desestimar su caso alegando que no puede ser demandado ni sometido a la jurisdicción de los tribunales de un país extranjero y que no tiene incidencia para él.

En este dibujo de la sala del tribunal, el abogado Barry Pollack, el expresidente venezolano Nicolás Maduro, los abogados Anna Estevao y Mark Donnelly, y la esposa de Maduro, Cilia Flores, permanecen de pie durante una audiencia preliminar en Nueva York. Foto: AP

La Fiscalía se opuso a esta decisión, según el documento revelado, y por este motivo tendrán 30 minutos para contrarrestar los argumentos de Maduro y Flores.

En caso de que la solicitud de los venezolanos prospere, ambos podrían quedar en libertad, ya que no habría argumentos para que sigan presos en Estados Unidos y deberían ser trasladados a Venezuela.

Sin embargo, una decisión de esta magnitud no depende solamente de lo argumentado por los procesados, sino también del concepto de la togada que lleva el caso.

Nicolás Maduro envía otro mensaje desde prisión, un día antes de su cumpleaños: “Cilia y yo los abrazamos”

Vale la pena recordar que Maduro y Flores fueron capturados para quedar presos en una cárcel norteamericana al ser involucrados en diferentes delitos, entre los que destaca el narcotráfico. Las autoridades acusan a los venezolanos de hacer parte del Cartel de los Soles, una estructura criminal que es señalada de llevar droga a Norteamérica.