La fuerte despachada del alcalde de Ibagué contra el Gobierno Petro: “No ha sido un pacto, sino un parto histórico para nosotros”

Un nuevo dardo al gobierno del presidente Gustavo Petro llegó, esta vez, por el alcalde de la ciudad de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado. Presión para los que no aprueben las reformas, abandono y falta de sintonía fue lo que denunció el mandatario en esta ocasión.

Hablando de la condición amenazante que, según él, existe para aquellos que no estén de acuerdo con las propuestas gubernamentales, indicó que “aquí no puede ser que a uno le manden un mensaje de presión por no apoyar los proyectos, eso es para arrodillarnos. Nosotros no nos arrodillaremos. Ojo que nosotros estamos defendiendo los intereses de los colombianos. No nos van a volver a Colombia, otra Venezuela. Tenemos que defender a todo el pueblo colombiano”.

Andrés Hurtado se pronunció en contra del Gobierno Petro desde Ibagué. - Foto: Foto: Twitter @AndresHurtadoL

En ese sentido, también les hizo un llamado a otros gobernantes que puedan compartir su visión. “Nosotros los mandatarios, los alcaldes, especialmente de las capitales y de las regiones también de nuestro país, o en general de todos los municipios, tenemos que levantar la voz”, aseveró.

Y es que los comentarios llegan luego de que el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, hiciera fuertes declaraciones sobre la situación de seguridad en el territorio.

“Hoy el país necesita las voces de liderazgo desde las regiones. El país navega hacia 30 años atrás en materia de seguridad, lo hemos venido diciendo a nivel nacional. Un departamento tranquilo, pero que hoy con mucha preocupación, vemos que en el marco de la ‘paz total’ estos grupos instalan campamentos, están extorsionando y originando posibles reclutamientos y presiones indebidos e incluso hechos como el sábado pasado donde no pudimos asistir”, comentó.

Gobernador de Tolima, Ricardo Orozco. - Foto: Cortesía: Gobernación del Tolima.

Asimismo, Hurtado denunció posibles afectaciones a su jurisdicción por las posturas que ha mantenido. “Solicito que los ciudadanos nos rodeen a nosotros los mandatarios, porque podrían venir ataques en tema de recursos en contra de los municipios que no se alineen. Yo no me alineo y voy para adelante con la ciudadanía”, exclamó.

Otra de las varias denuncias hechas por el alcalde fue la de un aparente abandono del Estado. En eso, comparó programas del mandato de Iván Duque que beneficiaron a la capital del Tolima con la realidad actual.

“¿Cuándo volvimos a ver un ministro, dónde volvimos a ver nosotros al presidente acá? El presidente Iván Duque vino siete veces a traernos recursos, siete veces a ponerse en sintonía con suministros en las necesidades que tenían los tolimenses, las que teníamos en la ciudad de Ibagué y nos dejó 500 mil millones de pesos para el Sistema Estratégico de Transporte Público. Nos dio 40 mil millones de pesos para el Coliseo Mayor, nos ayudó con los escenarios de los colegios donde estamos por supuesto dignificando la educación de nuestra niñez. Un presidente que estuvo conectado también con el tema de vida, si nos dejó siete mil millones del DPS, nos ayudó con 13 mil millones de pesos para las viviendas de la gente del barrio Baltasar, ese es un presidente conectado”, concluyó.

Ya siendo más incisivo en su pensamiento, dirigiéndose directamente al gobierno de Gustavo Petro y su partido político, el Pacto Histórico, el alcalde de Ibagué sentenció: “Pero esto ha sido para nosotros, no es un Pacto Histórico, sino que ha sido un parto histórico porque nos dejaron completamente solos, y el parto es un sufrimiento y así está el país, y por eso hoy nos levantamos en nombre del pueblo colombiano, a que estemos activos”.

Las palabras de Hurtado y Orozco se unen a las de otros gobernantes del país que han rechazado situaciones recientes desencadenadas por la violencia, así como a algunas acciones de la Presidencia. A ellos se suma Héctor Espinosa Oliver, gobernador de Sucre .

“Lo ocurrido esta semana en Tibú confirma una vez más que no hay ni sinceridad, ni intención, ni voluntad política del ELN. Peor aún, el que descaradamente salgan a adjudicarse esta acción criminal le da al país una señal de que no hay interés real ante la generosa oferta del gobierno del presidente Petro. La verdad, hago una comedida y muy respetuosa sugerencia al primer mandatario, a su comisionado para la Paz y al equipo negociador para que no se dejen ver la cara e impongan con firmeza, la seguridad, el bienestar y los intereses de todos los colombianos”, le dijo Espinosa hace algunos días a SEMANA.