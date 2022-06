La plata que ha recibido Sebastián Guanumen, el polémico estratega digital de la campaña de Petro

Sebastián Guanumen sigue dando de qué hablar, a pesar de que el estratega no ha salido a dar explicaciones y no se ha pronunciado luego del escándalo de los ‘petrovideos’.

Más temprano se conoció que ahora da lineamientos a influenciadores de redes sociales para atacar a SEMANA y a su directora, Vicky Dávila, por haber revelado el polémico material audiovisual. La fuente anónima que le entregó los ‘petrovideos’ a este medio es la misma que está alertando de este ataque, en represalia.

Una prueba que tiene la persona que compartió esta información a SEMANA es una lista que obtuvo de una reunión presencial que se realizó recientemente para organizar la nueva estrategia de defensa.

Según dijo, a raíz de los ‘petrovideos’ ya no se realizan reuniones virtuales y todo se hace de manera presencial.

“La instrucción de Sebastián fue que se fueran con todo contra ustedes”, reveló la fuente anónima a SEMANA.

En ese sentido, este lunes el abogado especialista en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia, Daniel Briceño, reveló que Guanumen “el de los ‘petrovideos’ y la campaña negra contra los contradictores del petrismo, ha recibido $15.300.000 por parte de Gustavo Petro y su campaña, según lo reportado ante el Consejo Nacional Electoral. No pueden negarlo”.

En el reporte se observa que Guanumen ha recibido tres aportes, dos por “honorarios-aprendamiento otras sedes”, cada uno por $6 millones, y el otro por ‘coordinación logística’, por $3,2 millones.

Vale la pena recordar que en uno de los ‘petrovideos’, conocidos en exclusiva por SEMANA, el estratega digital de la campaña de Gustavo Petro reconoce que el comportamiento que tendrán para posicionar al candidato puede ser antiético. Guanumen sigue hoy en la campaña, pese al escándalo.

“¿Tenemos algún tipo de margen ético alrededor de esto?”, preguntó Gabriel Ramón Pérez, creador digital y fotógrafo del equipo del Pacto Histórico y varios líderes de la Unión Patriótica (UP).

“Yo suelto esto, porque yo sé cómo funciona y qué se hace en estos casos, pero no sé si haya algún problema con alguien que tenga un impedimento ético, moral, religioso o lo que sea, y vaya a haber problemas entre nosotros o conflictos y no creo que sea la idea”, agrega.

“Pues compas, esto es una campaña de defensa y ataque”, explica Sebastián Guanumen, dando a entender que todo vale.

El estratega digital pregunta si alguien quiere comentar lo que preguntó Pérez, pero de inmediato da su punto de vista como líder de la estrategia.

“El objetivo de este grupo no es hacer cosas para la campaña oficial, sino trabajar toda la línea lateral de defensa y ataque, y eso significa que tenemos que defendernos y atacar. Y eso significa que, seguramente, la línea ética pues se va a correr un poco, pero no podemos no atacar y no defendernos”, asegura Guanumen.

Otros presentes en la sala virtual intervienen y también avalan lo dicho por Guanumen. Uno de ellos es Hernán Camacho, jefe de prensa de la senadora Aída Avella de la UP.

En medio de risas, Pérez molesta a Camacho. “¿Qué dice, Camacho?, está hablando solo”, le comenta, a lo que el asesor de la senadora Avella vuelve a respaldar el mensaje de Guanumen. “No, que está bien eso que dice Sebastián, si se corre un poquito, perfecto, entendemos”, asegura.

El cuestionamiento inicial de Pérez surgió porque en una reunión previa, uno de los asesores que se encontraba allí preguntó por los lineamientos éticos de la estrategia que montaron durante más de tres horas y en la que se decían hechos bastante cuestionables de campaña sucia. En esa ocasión, Guanumen también dio a entender que la ética no cabía dentro de lo que estaban conversando.

“Si nosotros vamos a actuar de esa forma, exigiendo respeto para que esto se dé, pues nosotros no podemos caer en esta propaganda. Yo sé que hace parte de las dinámicas, pero es importante identificar por qué exacerba la polarización, que es lo que le resta puntos a Gustavo Petro. Tenemos que no hacer una campaña gris ni negra, sino una campaña del amor y de la vida”, aseguró un petrista que no estaba de acuerdo con esos lineamientos.

Guanumen lo contradice y le explica que el grupo que él organiza se enfoca en lo que llaman la “línea B”, es decir, una campaña no oficial en la que todo vale con tal de destruir al adversario moralmente si es necesario, en ese entonces, Federico Gutiérrez.