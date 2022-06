Atentado contra policías de Tránsito en Cúcuta habría dejado a un uniformado lesionado

Aunque las autoridades de Cúcuta aseguran que no hay heridos, SEMANA conoció que un uniformado es atendido en un centro médico.

En la tarde de este lunes 13 de junio, un ataque terrorista se presentó a inmediaciones de un puesto de control que adelantaban uniformados de la policía de Tránsito en la vía que conduce al municipio metropolitano de El Zulia, con la ciudad de Cúcuta.

Sobre las 4:00 p.m. un artefacto explosivo estremeció a los transeúntes y comunidad aledaña, quienes a través de redes sociales reportaron que cerca al barrio Cerro Pico, ubicado en la ciudadela Juan Atalaya, se habría escuchado un fuerte estruendo.

De inmediato las alarmas de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) se encendieron y al verificar el sitio, informaron que se trataría de un ataque contra los uniformados que se encontraban realizando labores de registro y control sobre la vía a inmediaciones del cementerio La Paz y el Concesionario Escombrera Municipal, Funambiente.

Por su parte, el general Óscar Moreno, comandante de la Mecuc, se refirió a los hechos donde dijo: “unos criminales detonaron un artefacto explosivo. No hay heridos, no hay muertos, no hay afectación a ningún vehículo a ninguna vivienda”.

Sin embargo, SEMANA al consultar a Diego Villamizar, defensor de los derechos humanos en esta región, aseguró que este hecho habría dejado a un uniformado herido quien fue trasladado a una clínica de la ciudad.

“Sí hubo un herido, un policía está siendo atendido en el Policlínico de Atalaya, está fuera de peligro, me reportan que su nombre es Javier Sánchez”, dijo Villamizar.

Al mismo tiempo, el defensor rechazó y condenó este acto terrorista contra la fuerza pública: “nos preocupa que los ataques contra nuestros policías y militares en Norte de Santander, solo se convierta en una estadística, en tan solo el último mes varios policías y militares han sido vilmente asesinados en la región y no vemos acciones, una vez queda demostrado que falla la inteligencia de la autoridades, invitamos a todos los colombianos a rodear y apoyar a nuestra fuerzas militares y de policía”.

Aunque en declaración a medios, el comandante Óscar Moreno, manifestó que no habría heridos, un reportero le preguntó sobre la incertidumbre si algún uniformado haya resultado con aturdimiento, a lo que él responde diciendo:

“Las actividades siempre de control y dentro de los protocolos de bienestar y del cuidado de nuestros uniformados las verificamos a través de un dictamen médico y es lo que estamos haciendo en este momento”, aseguró el oficial.

#Actualidad #Atentado | El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, general Óscar Moreno, se refirió al atentado en vía a El Zulia. pic.twitter.com/z2ZcuFSiw5 — Diario La Opinión (@laopinioncucuta) June 13, 2022

Aunque aún no se tiene procedencia de quienes hayan cometido este atentado que vuelve a estremecer a los cucuteños, las autoridades verifican el hecho y manejan varias hipótesis de los posibles autores. “La gama de criminales que tenemos aquí en Norte de Santander, el ELN, Gaor-E33, Clan del Golfo, delincuencia común organizada”.

Así mismo, el comandante de la Mecuc descartó que estos hechos hayan sido perpetrados en antesala a la próxima jornada de elecciones presidenciales que se van a llevar a cabo el domingo 19 de junio.

“Hay algunos otros aspectos, como los resultados que hemos venido teniendo contra todas estas estructuras, contra el narcotráfico, hemos tenido extinción de dominio y capturas de homicidas. Es decir, estos son unos importantes resultados y los protocolos de policía judicial están activados y esperamos que en pronto tiempo tengamos una respuesta sobre el hecho”, señaló el general Óscar Moreno.