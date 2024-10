Las explosivas conversaciones entre Nicolás Petro y Laura Ojeda: “Ayúdame a que ese hilito que tengo no se me rompa, se me rompe y nos jodimos”

El 2 de marzo de 2023, Day Vásquez, la exesposa de Nicolás Petro, decidió romper el silencio y destapó uno de los peores escándalos de financiación de campañas presidenciales en Colombia, en la historia reciente.

En entrevista con la directora de SEMANA, Vicky Dávila, Day reveló que el hijo del presidente Petro recibió dineros del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido con el alias del Hombre Marlboro, y de Gabriel Hilsaca, hijo del polémico contratista Gabriel Hilsaca, entre otros. Y aunque contó que una parte se invirtió en la campaña, Day reveló que Nicolás se quedó con otra parte de esos recursos, y que terminaron invertidos en lujos y viviendas en Barranquilla y el Atlántico.

Tras la confesión de Day, Nicolás Petro ideó una estrategia para calcular hasta dónde su exesposa tenía información comprometedora en su contra. Y, en ese plan, lo que hiciera Laura Ojeda, su nueva pareja, sería fundamental. Lo que evidencian las conversaciones entre Nicolás y Laura, halladas por los investigadores de la Fiscalía en el celular de ella, es que hubo tensiones entre ambos. Hacia marzo de 2023, Nicolás le exigía prudencia a Laura en sus mensajes en redes sociales hacia Day.

“Sí, amor, pero entiende que ella ahorita si tiene una vaina peor me termina de hundir. Entonces, ayúdame en eso (…). Estoy pendiendo de un hilo, así estoy yo; entonces, ayúdame que ese hilito que tengo no se me rompa. Se me rompe, nos jodimos”, le dijo Nicolás Petro a Laura Ojeda sobre Day Vásquez. | Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

En la transcripción de un audio que obra en el expediente, se lee lo que Nicolás le decía a Laura el 9 de marzo de 2023, a las 5:17 p. m.: “Sí, amor, pero es que tú puedes subir pero que no sea indirecta, amor, o sea, ese mensaje es una indirecta, y tú sabes que ahorita mismo yo necesito saber qué es lo que ella tiene y eso lo voy a saber es el sábado, porque si tiene algo más grave pues imagínate, ahí sí, no hay defensa jurídica que me salve, amor, entonces tú en eso me tienes que ayudar, amor.”

Minutos más tarde, hacia las 5:17 p. m., Nicolás le insiste a Laura: “Es que yo no te hablo del comunicado, sino de la pulla, porque eso sí es una pulla, entonces no es ni mencionarla ni tirarle pulla porque obviamente es en relación a ella y si ella tiene una vaina más grave, pues imagínate, a mí me terminan de... de hundir, a mí me terminan de hundir...”.

Nicolás llama la atención de Laura sobre la gravedad de las pruebas que pueden estar en manos de Day. A las 5:22 p. m., de ese 9 de marzo de 2023, le advierte: “Sí, amor, pero entiende que ella ahorita si tiene una vaina peor, me termina de hundir, entonces ayúdame en eso, yo sé que es difícil, yo sé que toda esta vaina es muy compleja, pero estoy en una situación. Estoy pendiendo de un hilo, así estoy yo, entonces ayúdame a que ese hilito que tengo no se me rompa, se me rompe, nos jodimos”.

Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro | Foto: Instagram Day Vásquez

El 17 de marzo de 2023, Nicolás le dice a Laura: “Esto no es un juego, puede más tu ego que mi situación, ok, y ¿de qué va a servir eso si me voy preso? ¿O acaso tú quieres que bb tenga un papá preso?”. Laura le responde: “Cobarde. No caerás preso, sólo te sigues dejando manipular de esa triple hp. Y a mí no me vas a manipular como ella lo hace contigo”.

El 18 de marzo de 2023, unos días después, Nicolás le confiesa a Laura: “Lo que pasa es que tengo elaborado un plan para salir de todo esto”. Laura, molesta, le responde: “No cuentes conmigo”.