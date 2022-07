Las primeras ‘tusas’ del petrismo con Gustavo Petro

Algunos no se sienten representados, otros reflejan su tristeza porque no volvieron a contestarles el teléfono. En su mayoría son bases del Pacto Histórico que muestran su decepción en las redes sociales.

A Gustavo Petro le falta un mes para empezar a dirigir los destinos de Colombia y ya algunos de los líderes que más lo defendieron en la campaña empezaron a cuestionar sus recientes movimientos.

El analista político Daniel Briceño recogió algunos de los sentimientos de los petristas ‘purasangre’ que, pese a disfrutar del éxito en las urnas del líder de izquierda, sienten sus primeras ‘tusas’.

Entre ellos está el senador Gustavo Bolívar, quien ha sido insistente en que será una voz crítica y que dirá lo que piensa de la entrante administración porque, según él, no se puede decepcionar a los más de 11 millones de colombianos que votaron por el cambio.

2. El gran decepcionado de estos días el senador Gustavo Bolívar. 🫤 (@GustavoBolivar) pic.twitter.com/JQeXKEXcTj — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) July 7, 2022

“El gran decepcionado de estos días es el senador Bolívar”, resume Briceño, quien cita un trino del senador del Pacto Histórico, del pasado 30 de junio, que dice lo siguiente: “Admiro la generosidad de Gustavo Petro para conformar un gobierno pluralista y de unidad que garantice la paz y la gobernabilidad en Colombia, pero no olvidemos organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas, afro y la izquierda que se jugó la vida por esta causa”.

Otro de los que ha enviado mensajes es el abogado Augusto Ocampo, fiel defensor del petrismo y exfuncionario de Petro en la Alcaldía de Bogotá.

“Dialogan con aquellos que históricamente los han atacado, y eso está bien; pero por lo menos respóndanle el celular o los mensajes a quienes se tostaron la carta con el sol haciendo campaña (…) La realidad de que a muchos el poder los encumbra, no tiene partido, ni sexo ni color”, dijo Ocampo, molesto.

3. El gran Don Izquierdo al que se le borró este precioso trino de decepción 💔 pic.twitter.com/YIkyeSilaK — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) July 7, 2022

David Rozo, activista, defensor de la vida y quien se hace llamar Don Izquierdo en Twitter, es otro de los decepcionados. “Lo voy a decir claro y sin miedos: ahora los ‘nadies’ no somos tan importantes. Solidaridad contigo, Augusto Ocampo. Muchísimos somos testigos de tu trabajo durante muchos años. Eso me pone triste y no voy a ocultarlo”.

Álex Guzmán, otro de los seguidores petristas, también está en el listado de Briceño. “Y a los jóvenes que dimos la batalla en las calles los últimos años nos están marginando. La misma juventud humana en Córdoba ha sido marginada de todo equipo nacional y regional, y han puesto a los amigues de siempre. Alguien que haga algo, por favor”, escribió el joven en Twitter, el 6 de julio.

Xiomara Castellanos, otra líder de izquierda, señaló: “Lo mismo de siempre, las bases por fuera. Pasó en la Bogotá Humana. Gustavo Petro, las bases que cargaron la campaña al hombro deben tener participación. Los líderes de las regiones, recuerden que el paraguas no es solo para un aguacero”, dijo.

5. Xiomara Castellanos usa frases para mostrar su enorme decepción ☹️ pic.twitter.com/3Mw4wM6vFV — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) July 7, 2022

El colectivo de la Juventud Humana en Montería respaldó a Petro en Córdoba, pese a que el departamento durante años ha sido conquistado políticamente por el conservatismo. Sin embargo, esa organización está molesta. “Queremos un cambio histórico basado en el diálogo, pero ¿por qué excluir a los que siempre hemos sido olvidados y dimos hasta la última gota de sudor y peso en la campaña?”, se preguntó.

En realidad, la mayoría representan a las bases del Pacto Histórico y casi todos reaccionaron en contra del presidente electo tras el mensaje de Augusto Ocampo. ¿Qué es lo que está pasando? Esa es la pregunta que muchos petristas se están haciendo hoy, a un mes del inicio del nuevo gobierno.