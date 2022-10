Le piden a Claudia López dejar de ser ‘ciega y sordomuda’ ante la intención del gobierno Petro de hacer cambios en el Metro

Continúa la polémica y la incertidumbre alrededor del Metro de Bogotá luego de que se conociera que el gobierno del presidente Gustavo Petro está buscando hacer modificaciones al trazado de la primera línea que va desde la localidad de Bosa hasta la calle 72 en el norte de la ciudad.

El gobierno se habría reunido con el consorcio chino a cargo de este megaproyecto, con el fin de solicitarle que se analice la construcción de algunos tramos subterráneos para el metro en la primera línea, pese a que ya todo está en etapa de ejecución y se tienen unos diseños aprobados.

De hecho, el propio presidente Gustavo Petro habría sido el encargado de reunirse con el presidente del consorcio chino que está a cargo de la obra, Wu Yu, tres semanas atrás en la Casa de Nariño y al encuentro, supuestamente, también asistieron el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y la viceministra de infraestructura, María Constanza García. Allí se habría dado a conocer la intención del mandatario nacional.

Frente a este panorama y ante el silencio de la Alcaldía de Bogotá, de la Empresa Metro y de la propia alcaldesa Claudia López en relación con el futuro de la obra, desde el Concejo Distrital le pidieron a la mandataria local que no se haga “la ciega y sordomuda”.

Quien hizo el llamado fue el vicepresidente del Concejo, Humberto ‘Papo’ Amín, quien radicó un derecho de petición dirigido a la alcaldesa López para que responda si desde la Alcaldía se tiene conocimiento o no de las posibles intenciones que tiene el presidente Petro de hacer modificaciones al Metro.

“¿Tiene usted conocimiento sobre alguna reunión entre el presidente Gustavo Petro Urrego y algún miembro o representante del consorcio chino conformado por China Harbour Engineering y Xi’An, para analizar la viabilidad de modificar en algún aspecto la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB)?”, es uno de los interrogantes que el concejal Amín le planteó a la alcaldesa.

Así mismo, el cabildante cuestionó si “¿existe alguna solicitud de modificación, estudio o análisis de opciones que pudieren alterar los diseños aprobados y sobre los cuales se viene ejecutando la PLMB?”.

De igual modo, Amín le pidió a la alcaldesa López que explique si “¿existe la posibilidad jurídica, técnica, administrativa y financiera de modificar alguno de los tramos aprobados inicialmente de la PLMB para que sea subterráneo?”.

En medio de una sesión en el Concejo de Bogotá, Amín afirmó que es importante saber cuál es la postura de la administración López frente a la posibilidad de hacer cambios a la primera línea, toda vez que en agosto de este año la propia Empresa Metro de Bogotá señaló de manera tajante que es imposible realizar modificaciones al contrato.

“No es técnica ni económicamente factible volver al proyecto metro subterráneo, los costos resultarían insostenibles y el atraso y efectos negativos para la ciudad incalculables”, fueron las palabras de la Empresa Metro en la respuesta a un derecho de petición al concejal Amín.

Así mismo, la entidad indicó que “se reitera la imposibilidad de modificar el trazado y tipología de la PLMB”.

De esta manera, el concejal Amín le hizo un llamado a la alcaldesa: “A mí si me gustaría ver a la alcaldesa Claudia López salir a defender el metro de los bogotanos y sobre todo que empiece a alzar el tono frente a este gobierno, pues ya se le olvidó como le respondió al expresidente Iván Duque y la vemos abnegada frente a los atropellos que quiere hacer el presidente Gustavo Petro”.

Y agregó: “(ojalá) nos responda para saber si es que le están haciendo conejo con las reuniones o simplemente se volvió como Shakira, ciega y sordomuda”.

Ante el silencio de la alcaldesa @ClaudiaLopez, radiqué derecho de petición para que me aclare si va a permitir que el Presidente @petrogustavo haga un desastre con la primera línea del Metro.

Según respuesta del Gerente Metro, es imposible modificar el trazado y tipología. pic.twitter.com/VNjM9RlHHL — Papo Amin (@papoaminCD) October 26, 2022

Pese a que no se ha dado un pronunciamiento desde la Casa de Nariño, SEMANA consultó al Ministerio de Transporte y desde allí se desmintió que se hubiese pedido a los encargados de esta obra que se cambiara el diseño para incluir algunos tramos o lograr que se hiciera subterráneo en su totalidad.

“La respuesta oficial es que MinTransporte desmiente que Gustavo Petro pidió a chinos hacer metro subterráneo”, indicaron fuentes de esta cartera, lo que descarta de inmediato que el presidente de la República manifestara dicha intención en el encuentro sostenido semanas atrás.

No obstante, no hay que pasar por alto que la semana pasada, durante el Congreso de Autoridades de Tránsito que se realizó en Cartagena, el mismo ministro de Transporte, Germán Reyes, indicó que lo que habían hecho había sido “solicitar que se estudie la posibilidad de que una parte del trazado de la Av. Caracas sea subterránea por el impacto ambiental y urbanístico”. Así mismo, se dejó claro que esto no fue una orden, sino que “simple y llanamente queremos que en un futuro se diga que nadie revisó el impacto que tendría esa parte”.