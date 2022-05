Lleno total: desde Valledupar, Fico anunció que ampliará Ingreso Solidario a 5 millones de hogares

Desde la Plaza Alfonso López en Valledupar, Cesar, con un lleno total de personas que con banderas y elementos alusivos a la campaña de Fico Gutiérrez escuchaban atentamente, el candidato anunció varias medidas económicas, educativas, agrícolas y en materia de seguridad, si llega a ser presidente del país.

Uno de esos grandes anuncios es que incrementaría, para llegar a cinco millones de hogares, el subsidio de Ingreso Solidario que se creó en medio de la pandemia por el gobierno del presidente Iván Duque para ayudar a las familias más vulnerables, y que hasta el momento ha logrado ampliarse a cuatro millones de hogares, con un monto de 400.000 pesos.

“Quiero anunciar que Ingreso Solidario se irá transformando a una renta básica ampliada a 5 millones de hogares colombianos. Nadie puede aguantar hambre en Colombia”, aseguró el candidato desde la capital del Cesar.

Además, dijo que ampliará de 700.000 a 1 millón de jóvenes el programa de Matrícula Cero en universidades públicas del país para estratos 1, 2 y 3. En materia educativa, el candidato aseguró que incrementará de 1,3 a 2 millones los estudiantes del Sena en todo el país.

Fico lanzó otra tentadora propuesta para esa región. Anunció que tan pronto asuma la Presidencia, si logra ganar, ordenará bajar las tarifas de energía para la costa Caribe entre un 30 y 40 %. “Si en este momento a alguien le llega una factura de energía por 38.000 pesos, con la reducción que estamos planteando ese recibo podría ser de 25.000 pesos o menos”, comentó Fico frente a la multitud.

El candidato también les pidió a los empresarios mantener el subsidio de empleabilidad juvenil, con el fin de que puedan seguir siendo contratados, además de jóvenes, a las mujeres, dos grupos poblacionales que el candidato considera deben tener atención especial. Dice que implementaría un enfoque de género para beneficiar a las mujeres en varios de sus programas en materia de empleo y educación.

En el tema agrícola, el candidato aseguró que se tiene que cuidar la seguridad alimentaria e incentivar el departamento del Cesar para que sea una potencia en ese sector en todo el país. Dijo que trabajaría para que productores de insumos agrícolas y fertilizantes en Colombia y en esa región se vean favorecidos. Cuestionó a otros sectores que han igualado la cocaína con el petróleo y dijo que eso generaría un efecto contrario a lo que propone.

Desde la capital del vallenato y ante la mirada de miles de personas que se congregaron en la plaza principal de la ciudad, el candidato también aprovechó para criticar a Gustavo Petro, sin mencionarlo, diciendo que se deben acabar los discursos de odio y la lucha de clases para así unir al país.

“Necesitamos unidad, que crezca el empleo y la economía”, puntualizó Fico. “No les vamos a entregar el país y lo vamos a sacar adelante. Una vez se van las democracias no regresan. Claro que hay cosas que tienen que cambiar”, reconoció el candidato.

Cuestionó que otros países ya han tomado el rumbo de gobiernos de izquierda y que hoy se evidencia una realidad que no es la más esperanzadora. “Hay muchas cosas que tenemos que cambiar, pero esos cambios no pueden ser, como Venezuela, Nicaragua, Perú o Chile. Vamos a cuidar a Colombia y no vamos a caer en modelos fallidos, necesitamos tomar caminos certeros para mejorar y no empeorar”, aseguró Fico en Valledupar.

Agradeció el apoyo del ciclista Egan Bernal y el de distintos partidos que se congregaron en Valledupar para acompañar su candidatura y que lo han respaldado en todo el país. Mencionó al partido de La U, el Partido Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático y el Partido Liberal.

De hecho, esta última colectividad compartió un video hecho con un dron en el que se evidencia la gran multitud que fue a respaldar a Fico. “Exclusivo, tenemos una cámara dron sin ‘Petroshop’. En directo desde Valledupar, Federico Gutiérrez, presidente de la gente”, compartió el partido.

Finalmente, luego de su discurso frente a la multitud, el candidato recibió dos regalos representativos que evidencian su cercanía con ese territorio.

Un miembro de la comunidad indígena wayúu se le acercó y le regaló una mochila típica de esa región. Además, un rey vallenato que expresó su apoyo le entregó un acordeón, instrumento que Fico conoce porque ha tenido clases de género musical.

Aprovechando el cálido ambiente que se vivió en la tarde de la plaza Alfonso López y ante la mirada de miles de espectadores, el candidato cantó unos versos de Mañanitas de invierno, la canción de los Hermanos Zuleta y representativa de esa región.