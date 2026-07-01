Lo que debe saber si va a enviar donaciones a Venezuela: el Gobierno nacional activó proceso para facilitar las exportaciones

Aquí está el texto con la redacción ajustada:

Tras la reciente catástrofe ocurrida en Venezuela por el “doblete sísmico”, los organismos de socorro han activado todas las alertas para atender la emergencia y salvaguardar la mayor cantidad de vidas posible. Colombia no ha sido indiferente a la situación; diferentes entidades y territorios del país ya han desplegado cuerpos de ayuda, además de habilitar zonas especiales para recibir donaciones de alimentos, ropa y otros elementos de primera necesidad destinados al país vecino.

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Ante la creciente ola de solidaridad, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) habilitó la modalidad de exportación por entrega urgente, la cual permite que los envíos con fines humanitarios, provenientes tanto del sector público como del privado, se tramiten de manera más ágil.

Para este proceso, la Dian brindará el acompañamiento necesario con el fin de facilitar los despachos. Los donantes que vayan a realizar este trámite deberán presentar una relación detallada de los bienes por exportar, que incluya el número de los documentos de transporte, la fecha estimada de llegada de la carga a Venezuela y la descripción de los productos, indicando su clase, cantidad y valor.

Este procedimiento deberá adelantarse ante la División de Operación Aduanera o la dependencia que haga sus veces en la Dirección Seccional de la Dian por donde saldrá la mercancía. De esta manera, se agilizarán la salida y el ingreso de las ayudas destinadas a las miles de víctimas de los sismos ocurridos en el país vecino.

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Por otro lado, las entidades públicas que coordinen el envío de auxilios deberán registrar y reportar sus cargas ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), mediante un comunicado oficial emitido por el representante legal de la organización. De esta forma, se consolidará la información en las bases de datos y se facilitará el paso fronterizo.

“Hemos dispuesto los mecanismos previstos en la normativa aduanera para agilizar la salida de donaciones con fines humanitarios destinadas a atender a las personas afectadas en Venezuela. Mediante la modalidad de exportación por entrega urgente, buscamos que el apoyo de los colombianos llegue de manera oportuna a quienes más lo necesitan, garantizando, al tiempo, el cumplimiento de los procedimientos aduaneros”, informaron desde la Dirección General de la Dian.

La ayuda continúa llegando a Venezuela Foto: X: @avianca

Según el comunicado oficial dispuesto por el Gobierno nacional, se debe tener en cuenta que este proceso de registro es fundamental si se desea ayudar, debido a que se ha demostrado que los envíos realizados sin previa coordinación con el país receptor pueden llegar a congestionar la respuesta de la emergencia, dificultando la recepción efectiva de los auxilios.