Lo último: abren investigación contra el alcalde de Cartagena William Dau por posibles irregularidades en contratos

Por posibles irregularidades en contratación, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria en contra del alcalde de Cartagena de Indias, Wiliam Dau Chamat, del entonces secretario general de ese ente territorial, Luis Enrique Roa Merchán, y el exrector de la Universidad de Cartagena, Édgar Parra Chacón. El caso es revelador.

Los hechos objeto de investigación están relacionados con la posible suscripción, entre la Alcaldía de Cartagena de Indias y la Universidad de Cartagena, de los convenios interadministrativos, 027 de 2020, por la suma de $944.164.735 y 024 de 2021, por valor de $355.512.04, presuntamente con el mismo objeto.

Se trata de acuerdos que tienen como propósito “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros” para la elaboración de un documento para la adopción del “Plan Decenal de Cultura Ciudadana y Cartageneidad”.

“En desarrollo de este proceso se solicitaron, entre otros documentos, copias de los informes y productos entregados a la alcaldía en virtud de los contratos mencionados, así como de los respectivos estudios previos y el manual de contratación y de supervisión de la Alcaldía de Cartagena, vigente para los años 2020 y 2021″, confirma la Procuraduría en la decisión.

De esta manera, la Procuraduría General podría fijar una fecha para escuchar al alcalde de Cartagena y es allí donde deberá entregar las explicaciones del caso.

Irrespeto a directivos de la Universidad de Cartagena: la otra polémica en la mira de la Procuraduría

No es la primera vez que Dau afronta una polémica. También se le investiga por “presunto incumplimiento del deber de tratar con respeto a los directivos de la Universidad de Cartagena”.

Cabe recordar que el mandatario el 31 de julio de 2020, a través de medios de comunicación locales, se refirió a los dirigentes en términos desobligantes e irrespetuosos, en el marco de la problemática ocasionada por la elección del contralor distrital de esta ciudad. Puntualmente, Dau se refirió a los directivos de la Universidad de Cartagena como un “nido de ratas”, “corruptos” y “malandrines”.

La Procuraduría señala que se trató de una “conducta con la que posiblemente incumplió el deber del buen trato, imparcialidad y rectitud a los directivos de dicha institución, y con la cual pudo afectarles su dignidad humana e integridad”. Debido a un fallo de una tutela, el mandatario ya había tenido que pedirles perdón a los directivos de la universidad por sus palabras irrespetuosas.

Esa tutela fue instaurada por miembros del personal administrativo y directivos de la universidad, para proteger varios derechos fundamentales, entre ellos el de buen nombre.

“Rechazamos los señalamientos que hizo (el alcalde) al señor rector, Édgar Parra Chacón, a quien todos conocemos y de quien valoramos su actuar profesional, humano, ético y comprometido”, señalaron en su momento las directivas de la Universidad a través de una reacción por las declaraciones del mandatario local.

Por esto, el mandatario local, en su momento, se retractó a través de su cuenta de red social en Facebook “Salvemos a Cartagena”.

“Me permito precisar que los escándalos públicos de corrupción en los que se han visto envueltos algunos directivos de la Universidad de Cartagena no me autorizan al momento de expresar mi opinión, a utilizar de forma general la afirmación y calificativos que usé en una publicación hecha el pasado 31 de julio de 2020, en la cual me referí a dicho personal directivo de la universidad como ‘un nido de ratas corruptas’, por lo tanto, elevo excusas por la forma en la que me expresé en la mencionada oportunidad”, señala la retractación del mandatario de Cartagena.