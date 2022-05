Lo último: niegan tutela de Federico Gutiérrez contra Armando Benedetti, ¿qué pasó?

El estudio de la acción lo hizo el juez once civil municipal de Bogotá. Esto dijo la justicia en el caso.

El juez once civil municipal de Bogotá acaba de negar por improcedente la tutela que presentó el candidato presidencial Federico Gutiérrez (Fico) en contra del senador Armando Benedetti, alegando que se le estaban vulnerando derechos ante los constantes trinos del congresista en los que usa el término “NarcotráFICO” para referirse a él.

Para la justicia, en este caso, la tutela no era el mecanismo idóneo para que Gutiérrez reclamara por las constantes menciones del senador y una de las figuras más importantes de la campaña de Gustavo Petro. En el caso de la tutela, el juez once civil le responde a Juan Pablo Morales, señalando que actúa como “agente oficioso” de Federico Gutiérrez.

En algunas menciones en redes sociales, Benedetti le ha dicho a Gutiérrez, por ejemplo: “El narcotráFICO es narcotráFICO. Porque fue socio de los sicarios de la famosa oficina de...”.

“La campaña del narcotráFICO anuncia sin pena ni vergüenza que utilizarán a la justicia para atacarnos. ¿Una falsa denuncia? Ya se les nota el desespero y recurren a las emboscadas judiciales, la única forma que conocen de hacer política”, escribió Benedetti el pasado 16 de mayo.

El asunto es que, sin duda, en la campaña presidencial de Federico Gutiérrez se cansaron de lo que ellos califican como una acción sistemática de desprestigio y de ataques con el aspirante por parte de integrantes del Pacto Histórico.

A dos semanas de que los colombianos acudan a las urnas, el equipo jurídico de la campaña de Federico Gutiérrez presentó un documento en el que argumentan las razones por las cuales se tomaron acciones legales en contra de siete integrantes del partido de Gustavo Petro.

Según el abogado Majer Navi, las acciones se tomaron el pasado 11 de mayo al considerar que hay acciones ilegales y una guerra sucia que están haciendo en contra del candidato Federico Gutiérrez. En la información entregada se evidencia que los primeros denunciados son: Miguel Ángel del Río, Piedad Córdoba, Armando Benedetti, Sebastián Caballero, Laura Beltrán, Isabel Zuleta y Katherine Miranda.

El abogado de la campaña de Federico Gutiérrez aseguró que las denuncias están orientadas a la comisión de cinco presuntos delitos como violación ilícita de comunicaciones, constreñimiento al sufragante, hostigamiento por motivos políticos, amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos y concierto para delinquir.

No ha sido solo en los estrados judiciales

Hace varios días, durante un debate presidencial organizado por SEMANA y El Tiempo, el senador Armando Benedetti increpó al final al candidato Federico Gutiérrez, quien triunfó el domingo en la consulta Equipo por Colombia.

Benedetti le reclamó a Gutiérrez, luego de que el candidato criticara su vinculación con la campaña de Gustavo Petro. En el video, se ve a Benedetti diciéndole a Gutiérrez: “Bobo hijuep... [...]. Venga, venga, venga y discutimos”.

Gutiérrez le respondió: “Ese es el ejemplo que das vos [...]. Eso es lo que hacen ellos. Es que el bandido es él, no nosotros”.

En el debate, el exalcalde de Medellín había mencionado a Benedetti. “No puede ser que hay corrupción a un lado y al otro no. Aquí tiene uno sentado al frente. Armando Benedetti en este momento tiene un proceso por extinción de dominio, enriquecimiento ilícito y anda con vos pa´ arriba y pa´abajo. Entonces, la corrupción ahí sí vale y en otro lado, no. Corrupción es corrupción, venga de donde venga”.

“Ese es uno de los temas en los que le debes una explicación al país. Por supuesto, no se la vas a dar, pero se la vas a quedar debiendo”, le dijo Gutiérrez a Petro.

Luego de que se conociera el video, Benedetti escribió en su cuenta en Twitter: “Pelea o intento de agresión nunca hubo, pero sí me equivoqué: “Fico” más que un bobo, es un cobarde, que me ataca en un escenario en el que sabe que no le puedo responder. ¿Será que así lo acostumbró su Secretario de la mafia Gustavo Villegas?”.

“Le recuerdo al cobarde de Federico Gutiérrez que ya la Fiscalía dijo que mi patrimonio está justificado. Soy víctima de unas emboscadas judiciales de los hampones que andan con usted. ¿Y a usted no le da pena andar con Álex Char? ¿O sobre él no tiene nada que decir?”, dijo Benedetti.