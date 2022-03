Los congresistas volvieron de sus vacaciones, pero no debatirán proyectos: ¿por qué?

Este miércoles, los congresistas, después de un receso de cuatro meses, regresaron a unas sesiones en las que tendrán el cuerpo en el Capitolio Nacional, pero la mente en la campaña presidencial, en las alianzas que puedan venir y en cómo van a movilizar los votos para estar con el candidato ganador.

Como está estipulado en la Constitución, los congresistas vuelven este 16 de marzo a sus funciones, luego de cuatro meses de receso, sin embargo, contrario a lo que se pensaría, este miércoles no votarán proyecto de ley ni harán debates de control político.

Según el orden del día, tanto de las plenarias como de las comisiones constitucionales, los parlamentarios llegarán únicamente a atender el llamado a lista y a aprobar actas, que son los documentos en los que están consignadas las ponencias y lo que se discutió en anteriores sesiones.

Las dos principales funciones constitucionales del Congreso son la discusión de proyectos de ley y el control político al Gobierno.

Según le explicaron a SEMANA fuentes de la Cámara de Representantes, este miércoles no hay iniciativas de ley en el orden del día debido a que en diciembre del año pasado, cuando finalizó el periodo legislativo, los presidentes tanto de las comisiones como de las plenarias no anunciaron proyectos para la próxima sesión.

En todo caso, no hay muchas expectativas de que en estos tres meses se vayan a aprobar grandes reformas en el Congreso. Primero porque los congresistas tienen la cabeza puesta en la campaña; segundo porque los parlamentarios que no se eligieron nuevamente en sus curules llegan con poca motivación; y tercero porque el Gobierno no tiene previsto radicar proyectos de fondo.

El grueso de la agenda arrancará a partir del 20 de julio cuando se posesiona el nuevo Congreso.

Estos tres meses finales de sesiones se usan generalmente para aprobar iniciativas de origen parlamentario.

Entre los que están en fila se encuentran el proyecto de ley para quitar el IVA a los planes de telefonía celular, el denominado proyecto de ‘Colombia sin biopolímeros’, la eliminación del 4 x 1.000, la prohibición de la pólvora, entre otros.

Igualmente, varios de los congresistas han anunciado que llegarán a hacer control político al Gobierno, una estrategia que además da réditos para la oposición en medio de la campaña presidencial.

Hasta el momento hay dos debates de control político en fila.

Uno fue el debate que se anunció contra la jefe del gabinete de Duque María Paula Correa, por el caso del exasesor que trabajaba para su oficina que habría favorecido con contratos a su esposa.

El otro que se anunció por parte de la oposición es contra la ministra de Transporte, Ángela Orozco, por los costos de los peajes.

La gran novedad del regreso a funciones del Congreso será el retorno de las sesiones completamente presenciales, luego de más de dos años en las que el Congreso estuvo primero en virtualidad y luego en una especie de alternancia, en la que algunos asistían presencialmente al Capitolio y otros atendían el llamado a lista desde sus casas.

De esta manera, los congresistas vuelven a sus labores con pocas expectativas, con la mente puesta más en las elecciones de mayo que en los proyectos de ley, mientras los colombianos esperan que se resuelvan muchas de sus necesidades.