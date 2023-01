Los motivos del sector gremial de taxistas para irse a paro el próximo 22 de febrero

El día de ayer, 5 de enero, se llevó a cabo una reunión virtual entre los miembros de las diferentes agremiaciones y federaciones de taxistas a nivel nacional. En esta, se llegó a la conclusión de llevar a cabo un cese de actividades total el próximo 22 de febrero.

Néstor Patiño Duque, representante legal de la Asociación de Propietarios de Taxis de Antioquia (Asoprotan), estuvo en diálogo con SEMANA, hablando de los motivos de este paro de taxistas. En primer lugar, afirmó que, grosso modo, este cese de actividades responde a dos situaciones que los han afectado directamente a ellos: los carros particulares que funcionan como transporte y el alza del precio de la gasolina del gobierno de Gustavo Petro.

El sector gremial de taxis se irá a paro el 22 de febrero. Las causas principales son el alza de la gasolina y el transporte informal. - Foto: Alcaldía de Cúcuta

Recientemente, el líder del gremio de taxistas, Hugo Ospina, le afirmó a SEMANA que el alza de la gasolina podría llevar a realizarse un paro nacional. En primer lugar, le solicitó al gobierno del presidente Gustavo Petro que no convirtiera la gasolina en un negocio comercial para el sector privado.

“Necesitamos urgentemente que nos diga quién fija los precios del etanol y del biodiésel en Colombia. Son los privados o el Gobierno nacional en cabeza del Estado que tienen que inspeccionar, controlar y vigilar los precios de los servicios públicos de Colombia y dejar que el combustible sea un negocio comercial de unos privados a costillas del pueblo colombiano”, indicó el líder gremial.

Patiño afirmó que los aumentos, no solo el de este inicio de año, sino del que se viene presentando desde octubre, “han hecho que las ganancias disminuyan. Nos hemos visto afectados en las utilidades que podamos tener, ya que son menos con el alza”. Por otro lado, manifestó que este incremento no afecta exclusivamente al sector de taxis, sino que repercute en la materia de los servicios de transporte público, regional y a la ciudadanía que transita con sus carros.

“Hemos tenido reuniones con el ministro de Transporte (Guillermo Reyes), con el presidente (Gustavo Petro) y les hemos expresado nuestras dificultades, les tocamos el tema de los combustibles”, afirmó Patiño, al señalar que no ha sido la primera vez que le han manifestado al Estado la situación. “No nos ha respondido el Gobierno”, dijo.

El Ministro de Transporte, Guillermo Reyes y Hugo Ospina, líder del gremio de taxistas. - Foto: Ministerio del Trabajo

Por otro lado, informó que a finales del año pasado se realizó un Congreso en la capital de Antioquia, Medellín, en el cual estuvieron invitados al Ministerio de Trasporte y a la Superintendencia de Transporte. También se comunicó en ese momento la situación, pero sin una solución. “Cancelaron sus intervenciones”, comentó Patiño. Afirmó, además, que el cese de actividades se venía pensando desde finales del año pasado y en ese congreso se materializó en mayor medida.

El representante legal indicó que la respuesta del Gobierno ha sido que el aumento de la gasolina ha sido paulatino y responde a un déficit interno en esa materia. Sin embargo, el sector gremial considera que el aumento ha sido excesivo y en corto tiempo.

Según el Plan Financiero 2023 del Gobierno nacional, el alza del precio de la gasolina es el camino para reducir el déficit existente con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Para este año, este gasto representará el 24,4 % del PIB, siendo un incremento considerable de 0,4 pp superior a 2022.

El aumento ha ocurrido desde octubre de un modo trimestral. El plan del Gobierno es, tal como se está viendo en este inicio de año, prolongar el aumento trimestralmente para mitigar la deuda. El objetivo es que haya una reducción casi total en el lapso de 2024 a 2026.

El servicio por plataformas, una de las competencias del sector de taxis. - Foto: Getty Images

Frente al tema de los vehículos particulares, Patiño puntualizó que estos no son permitidos por la ley de transporte público, la cual sostiene que no avala el transporte público en particulares. No obstante, comentó que, al igual que con el tema del alza de la gasolina, también se le ha manifestado esta situación al Gobierno, el cual le respondió en una reunión en la Casa de Nariño que estos carros han generado empleo.

Sin embargo, el gremio sostiene que esta medida va en contra de la legalidad, dado que los pone en desigualdad de condiciones con los taxistas. Por último, señaló que el cese de actividades se llevará a cabo a nivel nacional, esperando contar el apoyo en gran medida de los conductores de taxis.

Fredy Escudero, vocero de la Federación Metropolitana del Gremio de Taxistas, también se refirió a esta situación, indicando que el transporte informal de vehículos particulares ha reducido en 50 % los trayectos que cubrían los taxistas en la capital antioqueña, generando un choque fuerte contra la economía de ellos.