Los polémicos requisitos que Petro tiene para ocupar el Viceministerio de la Juventud: “Que haya perdido un ojo en protesta”

Cada vez es más importante el voto joven. Si bien en Colombia la actividad política de las nuevas generaciones no era muy alta en décadas anteriores, recientemente estas conforman movimientos de suma importancia en la sociedad. En búsqueda del cumplimiento de políticas sociales u otras leyes, han salido a marchar, dejando en claro uno de sus roles.

No obstante, esas protestas han terminado en violencia en más de una ocasión y parte de esa juventud ha tenido que ser judicializada por vandalismo, agresión u otras fallas cometidas en el furor de las manifestaciones .

No obstante, también tocó uno de los temas más criticados de su administración, el cual es de las capturas a los criminales de la primera línea, responsables por actos violentos durante el marco del paro nacional de 2021.

“Aún hoy muchos jóvenes están presos, me echan la culpa de ello como si yo encarcelara o pudiera liberarlos. Entes al interior del Estado, personas al interior del Estado, han decidido que esos jóvenes no salgan libres. No porque sean terroristas, porque ¿a quién se le ocurre decir que manifestarse es terrorismo? Sino al dictador, sino al fascista”, agregó en su discurso.