Los que son: con Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo se completa la baraja de candidatos a la Presidencia de Colombia

El senador Gustavo Petro y su Pacto Histórico ganaron la contienda interpartidista respecto al Equipo por Colombia y la Coalición de la Esperanza. Aunque Petro ganó con facilidad su consulta, como se tenía previsto, la lideresa social Francia Márquez se constituyó en un fenómeno político que superó en votación, siendo segunda en dicha coalición, a Sergio Fajardo, candidato que ganó la nominación de la Coalición de la Esperanza.

Petro dejó en el camino a la misma Francia Márquez, sobre quien pesa la duda acerca de si será su fórmula vicepresidencial, así como a Camilo Romero, Arelis Uriana y Alfredo Saade. Federico Gutiérrez, por su parte, superó en votación a Álex Char, David Barguil, Aydeé Lizarazo y Enrique Peñalosa. Y, finalmente, Sergio Fajardo ganó la nominación luego de superar en votación a Carlos Amaya, Juan Manuel Galán, Alejandro Gaviria y Jorge Enrique Robledo.

Ellos tres entrarán en contienda con Íngrid Betancourt, Óscar Iván Zuluaga y Rodolfo Hernández. También aparecen a consideración de los colombianos Luis Gilberto Murillo y Enrique Gómez Martínez, pero sus posibilidades de triunfo son nulas a la luz de las encuestas que se han realizado.

Vea la transmisión especial de SEMANA con los resultados de las elecciones de este 13 de marzo.

Gutiérrez y su coalición se perfilan como principales triunfadores de esta jornada, pues de cara a primera y segunda vueltas son más los sectores afines que le pueden tributar a partir de este momento. En esta perspectiva de apoyo a Equipo por Colombia y a Gutiérrez podría llegar muy pronto el uribismo, dividido por la candidatura de Óscar Iván Zuluaga.

Sergio Fajardo y su coalición son grandes perdedores de la jornada electoral. La escasa votación obtenida en las urnas y su rechazo a las estructuras (los partidos) no augura que tenga mayor crecimiento para las próximas elecciones de primera y segunda vueltas. Gustavo Petro se consolidó como ganador absoluto de la consulta del Pacto Histórico, pero con los resultados parciales no parecería que tenga los votos para imponerse en primera vuelta. Por lo menos no por ahora.

En medio del furor de las consultas y la estrategia final previa al 13 de marzo, los candidatos que se van directamente a la primera vuelta parecían silenciosos. Sin embargo, tan solo horas antes del cierre de las inscripciones de candidatos a la Presidencia, Íngrid Betancourt evidenció ante el país el rumbo de su apuesta por la Casa de Nariño. El jueves pasado, la candidata presentó al coronel (r) José Luis Esparza, quien fue comandante de la Operación Jaque, como fórmula vicepresidencial.

El otro aspirante es Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga que con su estilo único pretende llegar a la Casa de Nariño. “Rico en Bucaramanga, limosnero en Bogotá y más limosnero en Nueva York”. Fue el calificativo que utilizó el candidato presidencial Rodolfo Hernández al inscribir firmas con miras a las elecciones presidenciales del año 2022. El exalcalde de Bucaramanga aseguró que paga 20 millones de pesos al día en impuestos, incluyendo sábado y domingo; es decir, 7.000 millones de pesos anuales en impuestos.

El candidato dijo que, de hecho, paga un poco más en impuestos porque en esta cuenta no están metidos los impuestos prediales de sus propiedades, mayoritariamente en Santander. Sin embargo, al margen de calificarse de “limosnero”, el candidato dijo en SEMANA a cuánto asciende su fortuna. En entrevista con Vicky Dávila, directora de este medio, respondió a la pregunta por su riqueza.

El uribismo, por su parte, se ha dividido en un ala más radical y otra gobiernista que defiende la gestión del presidente Iván Duque, mientras que la otra lo critica. Con la primera idea están líderes como Edward Rodríguez o Ernesto Macías, mientras que con la otra está María Fernanda Cabal.