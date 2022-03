Íngrid Betancourt vuelve a la carga contra Alejandro Gaviria: “Fue quien estalló el centro”

SEMANA: ¿Cree que estas elecciones le están dejando a usted más enemigos que amigos? Se los enumero: Alejandro Gaviria, Angélica Lozano, Gustavo Petro…

Íngrid Betancourt (Í. B.): Yo creo que estamos asistiendo a un realineamiento de fuerzas políticas que, de alguna manera, estaban, si se quiere, solapadas. Es decir, son personas que, de alguna manera, decidieron acomodarse con la política tradicional. Y, obviamente, cuando uno no se acomoda, incomoda.

Íngrid Betancourt cree que la coalición Centro Esperanza está reventada. - Foto: AP

SEMANA: Angélica Lozano, su amiga, se mostró distanciada de usted. Se le escuchó molesta en SEMANA con sus posturas fuertes frente a la coalición Centro Esperanza. ¿Qué opina?

Í. B.: Creo que Angélica Lozano se equivoca, de pronto se molestó por no haber estado en la intimidad de las decisiones que yo tomo, pero tengo un nivel de coherencia. Cuando digo que no debemos hacer política con las maquinarias no lo digo con bandera oportunista, sino como una decisión de vida. Ese ha sido mi ADN político desde hace treinta años y no lo voy a cambiar ahora, así no me aplaudan ciertas personas o me aplaudan otras.

Pienso que hay un desinfle en algunas personas que han estado desde hace tiempo en la política, piensan que no hay otra manera de trabajar con lo que siempre se ha criticado y uno no puede darse por vencido antes de dar la batalla.

Cuando uno dice que lucha contra la corrupción, no solo es una bandera. Hay que tomar decisiones y actuar en consecuencia. Cuando uno sale aliado con personas con maquinarias es más diciente que los discursos. Dime con quién andas y te diré quién eres.

SEMANA: El centro está estallado: Íngrid Betancourt va por un lado, Jorge Enrique Robledo por otro. Lo mismo que Sergio Fajardo…

Í. B.: No, yo creo que aquí el que estalló el centro es Alejandro Gaviria. Es decir, si Sergio Fajardo está por un lado, Jorge Enrique Robledo por otro y yo por el otro, es porque Alejandro Gaviria traicionó el acuerdo del cónclave. En el acuerdo se tomó la decisión de no recibir el apoyo de maquinarias, es muy triste ver que, en aras de la ambición de poder, se violen esos acuerdos.

SEMANA: ¿Cómo cree que termine la coalición Centro Esperanza? ¿Qué pasará con ellos al día siguiente del 13 de marzo?

Í. B.: Yo creo que terminan mal porque cuando los miembros de la coalición entraron a una zona gris dijeron ‘bueno, aceptamos que Alejandro Gaviria llegue con estas maquinarias, pero en adelante ninguna más’, pues entraron en la zona gris. Obviamente, Alejandro tenía su estrategia política que era adueñarse de la coalición de centro para presentarse de centro, pero yendo en contravía de lo que quería ese centro. Ahora lo que va a pasar es que las maquinarias van a incidir en el resultado de la consulta y es muy probable que terminen afectando el voto popular. Ese es el problema de la maquinaria, la trampa que se hace en las urnas. La coalición está reventada, obviamente.

SEMANA: ¿Usted cree que las maquinarias a las que está acudiendo Alejandro Gaviria pueden hacerle contrapeso a Fajardo a menos de dos semanas de las elecciones?

Í. B.: Depende de qué maquinarias se movilicen, si son las maquinarias del país las que se movilizan para poder sacar del ruedo a candidatos buenos, pero ingenuos y muchas veces tibios, el resultado será desastroso.

SEMANA: ¿Usted ha pensado por qué en su momento no expulsaron de la coalición a Alejandro Gaviria porque aceptaba maquinarias y no le insistieron a usted para que se quedara?

Í. B.: Yo creo que por varios factores. Uno, hay un problema de género. Ellos se sintieron cuestionados por una mujer y eso no les gustó. Adicional, había un problema con el qué dirán. El qué dirán es quedarle bien a la galería, tratar de que no se rompan los platos, pero yo creo que en política hay que tomar decisiones aún con su costo. Hay algo que he venido reflexionando: los síndromes del género. Uno podría decir que el síndrome femenino es dar segundas oportunidades, que es lo que yo hice, y el síndrome masculino es no tomar decisiones.

La coalición pudo tomar la decisión de impedir la entrada de las maquinarias de @agaviriau ese 29 de enero. 👇🏽Aquí está el resultado: quedaron secuestrados. Como lo explica @JERobledo la coalición traicionó su esencia y no decide.

🔍 Ojo: Votar es caucionar, votar es aprobar. 🗳 https://t.co/imOthp82NS — Ingrid Betancourt (@IBetancourtCol) February 25, 2022

SEMANA: ¿Por qué insiste en invitar a no votar este 13 de marzo por la coalición de la Centro Esperanza? ¿No cree que es un golpe para los precandidatos con los que usted hoy no tiene diferencias?

Í. B.: Lo que creo es que tenemos que ser coherentes. Qué les vamos a decir a los colombianos cuando Sergio Fajardo tenga legalmente que apoyar a Alejandro Gaviria con sus maquinarias liberales, es decir, que tenga que apoyar las maquinarias de César Gaviria con el cual él ha tenido unas diferencias de vida.

Ese es el problema que se presentará. Uno tiene que pensar dos jugadas adelante, esto no es un cara y sello. Ya no se pueden retirar del juego. ¿Qué va a decir Jorge Enrique Robledo en caso de que gane Alejandro Gaviria? De pronto no gana Gaviria, pero es una posibilidad y se tiene que enfrentar con responsabilidad. Si yo digo que no voten por la coalición Centro Esperanza es porque se infiltró la maquinaria y es un riesgo muy grande.

SEMANA: ¿No la han llamado Fajardo, Robledo, con quienes usted sostiene buena relación?

Í. B.: Sí, me han llamado, he tenido conversaciones con ellos. Lo que les digo a ellos es lo que le estoy diciendo a SEMANA.

SEMANA: ¿Y con Alejandro Gaviria ha vuelto a conversar?

Í. B.: No, con él no. Yo quiero ser clara: lo único que estoy diciendo es que Alejandro Gaviria tomó decisiones que van en contravía de lo que él anunció que era, dijo que era un candidato independiente y no aceptaría maquinarias. ¡Todo lo que él ha dicho lo ha violado!

SEMANA: En esta etapa del camino, ¿usted cree que le ha ido mejor como está que en la coalición?

Í. B.: Me ha ido mejor como estoy, simplemente por una cosa, yo no estoy en zonas grises, entonces la gente me ubica donde estoy, yo no tengo que entrar a dar explicaciones sobre por qué los otros son incoherentes.

SEMANA: Por último, ¿cree que, ante el estallido del centro, la izquierda y la derecha deben estar encantados?

Í. B.: Que no se encanten tanto porque en realidad lo que hay es un realinderamiento de las fuerzas políticas. El problema del país no es entre la izquierda y la derecha, es entre los corruptos y los que quieren liberar a Colombia de la corrupción.