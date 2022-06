Luis Fernando Velasco dice que ya existe una ley que le permite a Petro hacer colegios en lotes abandonados

Gustavo Petro lanzó una ambiciosa propuesta que ya genera dudas e interrogantes. El presidente electo les pidió a los alcaldes y gobernadores del país tener listos los lotes que tengan títulos saneados, con el propósito de construir colegios y universidades.

El senador Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, y quien acompañó a Petro durante toda la campaña, señaló que hay una ley de su autoría que serviría para ese propósito y que permitiría invertir los recursos públicos en predios sin título.

“Señor presidente, la Ley 2140 de 2021, de mi autoría, permite invertir recursos públicos en predios sin título mientras no haya oposición de un tercero, para la construcción de escuelas, hospitales, etc. Usemos esta Ley para plan masivo de inversiones públicas con las regiones”, aseguró el congresista liberal.

La ley a la que hace referencia Velasco acredita la posesión de bienes y su destinación al uso público para la prestación de servicios públicos.

“En los casos en los que las entidades nacionales, departamentales o de cualquier orden exigen como requisito para financiar o cofinanciar proyectos de inversión con los municipios, prueba de la propiedad de los bienes que van a ser objeto de intervención, bastará con que estas acrediten la posesión del bien y su destinación al uso público o a la prestación de un servicio público por parte de la entidad territorial o de la comunidad a través de junta de acción comunal, mientras no exista oposición de un tercero”, dice la Ley 2140 de 2021, promulgada por el presidente Iván Duque el 10 de agosto del año pasado.

Asimismo, la ley menciona que para acreditar la posesión del bien y que sea destinado al uso público y la prestación de ese servicio, en este caso educación, cuando las entidades del orden nacional lo requieran, el alcalde o personero municipal podrá expedir el acto administrativo en el que presente los motivos que se tienen para hacer la inversión.

Para ello, debe constar de algunos requisitos del Código Civil y señalar los usos específicos que se les dará a los predios, los cuales deben corresponder a finalidades de interés general. Y, sobre todo, que otra persona no justifique ser el reputado dueño de ese bien.

“La exigencia de requisitos adicionales o demoras injustificadas que impidan la aplicación de lo dispuesto en la presente ley será considerado falta gravísima y será sancionado de acuerdo al Código Único Disciplinario”, dice la ley.

Por ahora, el mensaje que envió Petro es que los alcaldes deberán disponer de esos terrenos. “Les solicito a los alcaldes y gobernadores del país alistar lotes con títulos saneados para construir las sedes universitarias y colegios universidades que sustentarán la infraestructura de una sociedad del conocimiento”, comentó Petro en las últimas horas.

Mientras que algunos le han pedido esperar a ser presidente y consideran que es una decisión apresurada, otros que lo han apoyado en su campaña lo respaldaron. “¡Ese es mi presidente! Es con educación y oportunidades”, comentó Katherine Miranda. “Excelente, tocayo presidente. Cada anuncio tuyo me reafirma que no me equivoqué”, le dijo Gustavo Bolívar.

Por ahora, Petro ha dado luces de lo que haría una vez se siente en la Casa de Nariño y pueda tomar decisiones. Esta semana arrancará el proceso de empalme entre el saliente gobierno de Iván Duque y la llegada de Gustavo Petro. Para eso, desde cada equipo se han designado a altos funcionarios que se deberán encargar de esas conversaciones entre ambos gobiernos.

Por el lado de Duque se designó a María Paula Correa, José Manuel Restrepo y a Víctor Muñoz. En el caso se Petro se comunicó que serán Carolina Corcho, Mauricio Lizcano y Daniel Rojas.