Mamá denuncia que su hijo murió tras ser víctima de bullying en un colegio de Manizales

Una madre de familia identificada como Diana Garzón, denunció ante los medios de comunicación que al parecer, su hijo de 11 años habría muerto luego de que sus compañeros del colegio le proporcionaran un golpe en la cabeza. Según relató la mujer, el menor era constantemente acosado por tres niñas de la institución educativa.

El menor identificado como Juan Martín, murió este viernes 11 de marzo, luego de que su estado de salud se deteriorara cada vez más por una afección en el cerebro, según su madre, el menor sufría de sinusitis y luego de que sus compañeros lo golpearan con una puerta, habría sufrido una fisura en el cráneo, la cual habría sido el detonante para que el cerebro del menor comenzara a afectarse hasta provocarle la muerte.

Entre tanto, las autoridades estarían confirmando la versión de la madre para determinar cuál fue la verdadera causa de la muerte del menor y de esa forma, emitir las sanciones necesarias para evitar que más accidentes como este se repitan en instituciones académicas a causa del bullying.

“Del colegio no me dan razón de nada, allá no saben nada y nunca se dieron cuenta del golpe. Tengo audios de algunos padres de familia y de niños que me contactaron, donde dicen que al niño sí le hacían bullying. Tres niñas que lo perseguían y lo molestaban. Cuando mi hijo iba entrando del descanso, las menores por no dejarlo ingresar al salón para que lo regañaran, le tiraron la puerta”, fueron las palabras de Garzón para RCN Radio, explicando el que sería el origen de la enfermedad de su hijo.

Esta mamá continuó afirmando que los primeros días luego del golpe proporcionado a su hijo, este sufrió de dolores recurrentes en la cabeza y fiebre. Sin embargo, luego de las primeras revisiones médicas no habrían detectado el problema del menor y le habrían dado de alta, pero este continuó con la fiebre y los dolores.

Desde eso, el menor continuó yendo a clases presenciales pero sin mejorar su estado de salud, este sufría de vómitos, taquicardia, algunas veces perdía la movilidad en una pierna, entre otros síntomas, aunque seguían sin determinar cuál había sido el daño o afección que sufría el menor, sino mucho tiempo después en el Hospital Infantil.

“A raíz del golpe tuvo como una fisura en la parte interna de la cabecita y esto le hizo regar una materia en todo el cerebro y por este motivo empezó con todas estas molestias físicas y dolorosas por las que tuvo que pasar y el 11 de marzo el niño falleció después de haberle hecho varias cirugías”, agregó Garzón para el medio mencionado.

La madre del menor se dio cuenta que este estaba sufriendo de bullying en el colegio, luego de que el menor lo confesara en medio de un proceso que se abrió en la institución, en conjunto con una de las profesoras de años anteriores del niño, empero, no dieron mayores frutos y el psicólogo al parecer, no habría tomado parte del conflicto.

Ahora, después de la muerte del menor, la mujer estaría buscando que se llegue hasta el fondo de los hechos, por lo que dejó en manos de las autoridades el caso, luego de que la institución educativa afirmara que no puede hacer nada para ayudarla, aunque ella asegura que el problema de bullying que sufrió su hijo fue lo que lo llevó a la muerte.