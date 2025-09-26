Margarita Rosa de Francisco reaccionó a declaraciones de Iván Cepeda sobre el presidente Petro

El discurso del presidente Gustavo Petro ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el pasado martes 23 de septiembre, ha sido cuestionado, dado que hay quienes consideran que, mientras se despachó contra su homólogo Donald Trump, salió en defensa de la dictadura de Nicolás Maduro.

En medio de esa tormenta política que generó el presidente Petro por su discurso, el senador y precandidato Iván Cepeda fue consultado por un grupo de periodistas. Allí, un comunicador le preguntó por su opinión respecto a quienes decían que el jefe de Estado se fue a defender a Maduro ante la ONU.

“No, el presidente ha hecho un discurso de una gran factura, política, intelectual, ante los Estados del mundo. Ha tocado los problemas más importantes de la actualidad, los problemas globales que ponen en riesgo la supervivencia de la humanidad, la posibilidad que entremos en una dinámica de tercera guerra mundial; lo que está ocurriendo en Gaza, que es un genocidio que continúa a los ojos y con la tolerancia de las grandes potencias”, respondió Cepeda.

De acuerdo con cada sílaba. https://t.co/00mqXy1bYI — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) September 26, 2025

Y agregó: “El problema del narcotráfico y de la ausencia de una política de cooperación real por parte de Estados Unidos con Colombia; el hecho de que haya una presencia militar en un lugar tan sensible como las costas venezolanas que pueden llevar a un espiral de violencia. Entonces, claro, cuando alguien dice estas verdades ante la ONU, por supuesto incomoda. Creo que es un discurso absolutamente sensato”.

Tras lo anterior, la artista Margarita Rosa de Francisco compartió a través de su cuenta en X el video de la entrevista de Cepeda y respaldó su respuesta sobre el presidente Petro.