Suscribirse

Nación

Margarita Rosa de Francisco reaccionó a declaraciones de Iván Cepeda sobre el presidente Petro

La artista, quien es afín al gobierno del presidente Gustavo Petro, se pronunció a través de su cuenta en X.

Redacción Nación
26 de septiembre de 2025, 2:54 p. m.
Margarita Rosa De Francisco e Iván Cepeda.
Margarita Rosa de Francisco e Iván Cepeda. | Foto: Colprensa

El discurso del presidente Gustavo Petro ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el pasado martes 23 de septiembre, ha sido cuestionado, dado que hay quienes consideran que, mientras se despachó contra su homólogo Donald Trump, salió en defensa de la dictadura de Nicolás Maduro.

En medio de esa tormenta política que generó el presidente Petro por su discurso, el senador y precandidato Iván Cepeda fue consultado por un grupo de periodistas. Allí, un comunicador le preguntó por su opinión respecto a quienes decían que el jefe de Estado se fue a defender a Maduro ante la ONU.

Contexto: Margarita Rosa de Francisco habló de las polémicas declaraciones de Petro sobre el feminismo: esto dijo

“No, el presidente ha hecho un discurso de una gran factura, política, intelectual, ante los Estados del mundo. Ha tocado los problemas más importantes de la actualidad, los problemas globales que ponen en riesgo la supervivencia de la humanidad, la posibilidad que entremos en una dinámica de tercera guerra mundial; lo que está ocurriendo en Gaza, que es un genocidio que continúa a los ojos y con la tolerancia de las grandes potencias”, respondió Cepeda.

Y agregó: “El problema del narcotráfico y de la ausencia de una política de cooperación real por parte de Estados Unidos con Colombia; el hecho de que haya una presencia militar en un lugar tan sensible como las costas venezolanas que pueden llevar a un espiral de violencia. Entonces, claro, cuando alguien dice estas verdades ante la ONU, por supuesto incomoda. Creo que es un discurso absolutamente sensato”.

Contexto: “Me cuentan que Trump tuvo que pedir anoche una aromática de manzanilla porque el discurso de Petro no lo dejó dormir”

Tras lo anterior, la artista Margarita Rosa de Francisco compartió a través de su cuenta en X el video de la entrevista de Cepeda y respaldó su respuesta sobre el presidente Petro.

De Francisco, quien es afín al gobierno actual, dijo estar “de acuerdo con cada sílaba” de lo dicho por el precandidato presidencial.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. MinSalud rechaza concertación sobre reforma a la salud: “Mucho cuidado con la ponencia alternativa”

2. Alfredo Morelos se aleja de Atlético Nacional: medio brasileño reveló el veredicto de Santos

3. Paola Turbay dejó mensaje a su esposo en medio de fecha importante: “Cero y van 33″

4. Capturan a escolta de la fiscal del caso Nicolás Petro por nexos con el Clan del Golfo: dos cabecillas más cayeron en la operación

5. Nacional vs. Millonarios: hora exacta y canal para ver en vivo el clásico por Liga BetPlay

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Margarita Rosa de FranciscoIván CepedaGustavo Petro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.