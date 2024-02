María Antonia Pardo, ex de Agmeth Escaf, soltó “verdad” sobre Verónica Alcocer; sus hijos vivieron duro episodio

Verónica Alcocer se convirtió en tendencia una vez más en las diferentes redes sociales, luego de que algunos internautas dijeron que la habían “abucheado” durante el desfile de la Batalla de Flores, uno de los eventos más importantes del Carnaval de Barranquilla.

No obstante, la primera dama de la Nación puntualizó en su cuenta oficial de X (Twitter) que se le presentó un inconveniente con su vestido, por lo cual tuvo que abandonar la comparsa. Asimismo, enfatizó que este percance que le impidió completar el recorrido.

“Ay, Barranquilla, no sabes lo que te amo. Mis amores, aquí les dejo el verdadero video, lo que realmente pasó. De verdad solo recibí amor. Yo solo escuché: ¡Petro, Petro, Petro! No pude acompañar a la comparsa todo el recorrido por un percance con el cierre del vestido”, precisó.

Ante la polémica que se generó, la gerente de ProColombia, María Antonia Pardo, no se quedó callada y entregó su versión sobre lo sucedido en el famoso desfile, recalcando que la sincelejana nunca recibió ningún tipo de abucheo.

La barranquillera, de igual manera, aprovechó la coyuntura para recordar un triste momento que vivió hace unos meses, cuando a sus hijos, producto de la relación que tuvo con Agmeth Escaf, los insultaron en medio de un partido de la Selección Colombia.

“A Verónica Alcocer nadie la abucheó en Barranquilla. Al contrario, le gritaban que estaba divina, que se veía preciosa. La aplaudían. Si no hubiese sido así, lo estaría reconociendo sin ningún lío. Nadie es monedita de oro y estamos en un país muy polarizado”, expresó inicialmente en X.

María Antonia Pardo defendió a Verónica Alcocer | Foto: Instagram: María Antonia Pardo/Getty

Verónica Alcocer en pleno Carnaval de Barranquilla. | Foto: Pantallazos de video publicado en la cuenta en Instagram: @Veronicalcocerg

Luego, sentenció: “Cuando abuchearon a mis propios hijos en el estadio, y hasta cerveza les echaron en la cara, no solo lo admití, también reconocí que esa situación me había roto el corazón porque no entiendo ese nivel de odio. Pero lo de hoy jamás pasó, la gente estaba feliz viendo a Verónica”.

Pardo no pudo ocultar su malestar con algunos medios de comunicación, pues según ella, no contaron la verdad con respecto a lo que pasó con la Primera Dama durante el carnaval. Finalmente, puntualizó que mostrar una buena imagen de esta no les sirve actualmente.

“¿Qué ganan los medios colombianos replicando una mentira? Simple, sembrar en la opinión pública el siguiente mensaje: que la familia presidencial no está segura en ningún lado y que a todos los odian. Varios medios eliminaron la información falsa ante las evidencias, pero en últimas saben que de la mentira siempre queda algo”, concluyó.

Agmeth Escaf | Foto: Autor Anónimo

Hay que recordar que Agmeth Escaf, expareja sentimental de la gerente de ProColombia, contó en SEMANA cómo fueron los ataques en contra de él en el estadio Metropolitano de Barraquilla, ya que estos no solo fueron verbales, sino también físicos.