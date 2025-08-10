Suscribirse

María Claudia Tarazona publicó sentido mensaje y reveló cómo se encuentra Miguel Uribe Turbay: “Seguimos adelante”

La esposa del senador y precandidato presidencial entregó un alentador avance en la salud, tras la crisis de las últimas horas.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

11 de agosto de 2025, 1:51 a. m.
La esposa de Miguel Uribe Turbay publicó nuevo mensaje sobre su salud. | Foto: Esteban Vega La Rotta - Semana / Montaje: Semana

El estado de salud del senador y precandidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay sigue teniendo variaciones, sobre todo por las numerosas intervenciones quirúrgicas que se le han realizado desde que fue víctima de un atentado, mientras realizaba un mitín político en el occidente de Bogotá.

Su esposa, María Claudia Tarazona, ha sido quien ha estado informando el avance y la evolución de la salud del político, y en horas de la noche de este domingo, 10 de agosto, dio una nueva información llena de esperanza, luego de que un día atrás recibiera un desalentador parte médico.

Esto fue lo que dijo la esposa del congresista.
La esposa del congresista se mostró optimista sobre su estado de salud. | Foto: Captura de video: Los Informantes

En primer lugar, María Claudia brindó su agradecimiento a las personas que día a día siguen el caso de su esposo y oran por él y su pronta recuperación.

“Recibo con amor y gratitud la solidaridad y el cariño de todos los colombianos y de todas las personas en los distintos lugares del mundo, por la salud y evolución de Miguel”, escribió.

Contexto: El mensaje del presidente Gustavo Petro que molestó al abogado de Miguel Uribe Turbay, tras nuevo parte médico

Además, se encargó de revelar un nuevo avance, en el que deja ver que su esposo sigue enfrentando su fuerte batalla de la mejor manera y saliendo adelante.

“En días pasados, Miguel enfrentó una nueva situación, que con su fortaleza, la oportuna atención de sus médicos y, sobre todo, la ayuda de Dios, está superando y hoy se recupera y está estable”, se lee.

Resaltando que lo que vive el senador no es nada sencillo, se mostró confiada, tanto en Dios como en el propósito de vida de su pareja y en las manos del equipo médico que lo acompaña día y noche.

“Todo proceso tiene sus dificultades, pero seguimos adelante, confiando en todo su equipo médico, en la inmensa generosidad de Dios y la Virgen María, que no lo desampara nunca”, expresó María Claudia.

Para continuar con la unión que se ha dado para pedir por la salud del político, reiteró la invitación que hizo recientemente para que los colombianos recen por la sana evolución y el avance del país.

“Por la paz de Colombia, por la salud de Miguel, unámonos en oración, rezando el rosario mañana lunes 11 a las 7:00 p. m. Unidos podemos más. Live @maclaudiat”, concluyó.

María Claudia Tarazona se pronunció luego de nuevo parte médico de Miguel Uribe Turbay.
María Claudia Tarazona se pronunció luego de nuevo parte médico de Miguel Uribe Turbay. | Foto: Instagram: @maclaudiat

Último parte médico de Miguel Uribe Turbay

La Fundación Santa Fe dio a conocer el pasado 9 de agosto el último reporte, en el que se confirmó que la salud del senador había tenido una complicación.

Contexto: Esposa de Miguel Uribe Turbay debe asignar abogado en el proceso de pérdida de investidura en el Consejo de Estado

“En las últimas 48 horas, su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo”, se lee en el comunicado.

De igual forma, aseguraron lo que se le está realizando al político en estos momentos para continuar con la estabilización y evolución de su salud.

“En este contexto, el señor Miguel Uribe Turbay ha requerido reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución. Continuará con un monitoreo hemodinámico y neurológico permanente”, agregan.

