“Me dedicaré a descansar”: Mábel Lara tras no alcanzar umbral de votos para Senado

Mábel Lara se alejó del periodismo para comenzar con una carrera en la política de la mano del Nuevo Liberalismo y llegar al Congreso, pero luego de las elecciones de este domingo 13 de marzo, a la colectividad no le alcanzó la votación para tener representación en el Senado.

La periodista publicó este lunes en su cuenta de Twitter un mensaje para los seguidores que la apoyaron en esta campaña electoral: “¡Gracias! Por acompañarme y confiar en el sueño de alcanzar la igualdad. Ahora es el momento de tomar nuevos frentes para seguir trabajando por las mujeres y las comunidades de mi país”.

La comunicadora también respondió varios mensajes que llegaron a sus redes sociales, para motivarla luego de la derrota electoral que tuvo este domingo.

Ay, Juan. Tantos sentimientos encontrados, tantos sueños que se ven distantes e igualmente cuánta valentía y compromiso con nuestros hijos y el país.



La rebeldía será nuestro refugio y allí reposa el sueño de ser parte del cambio. Saludos desde el pabellón de quemados! #Gracias https://t.co/UJ2TQk7gO0 — Mábel Lara (@MabelLaraNews) March 14, 2022

Mábel Lara también afirmó en diálogo con Mañanas Blu que varios colegas le reclamaron por haber dado el paso a la política. “Me dedicaré a descansar porque la verdad nunca tuve un plan B, vamos a pensar en qué sigue… Muchos periodistas me dijeron que no podía volver al periodismo, que estaba castigada, hay colegas muy molestos. Sigo pensando que no hay experiodistas y sigo con la fe intacta. Hice mi tarea y me arriesgué y creo que esto se trata de valentía”, afirmó Lara.

Lara también recalcó en el programa radial que quedó tranquila con su labor en esta primera experiencia en la política de Colombia en el Nuevo Liberalismo: “Un partido que renace, solo tres meses de campaña –en mi caso solo un mes y medio de ser política– y lograr casi 300.000 votos, en una lista de 100 % opinión donde enfrentamos en mi región a todas las prácticas clientelistas. Por eso estoy tranquila, por un trabajo digno y hecho a pulso. Y sí quemada, qué más hacemos, como mi lista”.

Gracias, gracias, gracias por la confianza y por permitirnos soñar con cambiar la forma de hacer política en Colombia. Gracias por inspirarnos, gracias @NvLiberalismo por convocar y convencer a un grupo de no políticos a meterse a la política. ¡Gracias! pic.twitter.com/rGUD2BTQy9 — Mábel Lara (@MabelLaraNews) March 14, 2022

A Mábel Lara y el Nuevo Liberalismo no les alcanzó para tener representación en el Senado, tan solo lograron dos curules en la Cámara de Representantes. El primero de los casos es la ciudad de Bogotá, donde, tras haber alcanzado un equivalente al 7,33 % (con el 97,88 % de los votos escrutados), alcanzó una de las 18 curules a otorgar.

De acuerdo con la votación alcanzada, la candidata que ocupará esa curul es la exdirectora de Parques Nacionales, Julia Miranda Londoño.

La otra curul alcanzada por el Partido Nuevo Liberalismo fue conseguida en el departamento de Caldas, donde el movimiento forma parte de la Coalición ‘Juntos por Caldas’, en compañía de los partidos, ASI, Dignidad y Mira.

En ese departamento, la mencionada coalición alcanzó el 10,69 % de los votos válidos, haciéndose a su vez con una de las 5 curules a repartir en ese departamento.

Lara integra el grupo de famosos que no alcanzaron a llegar al Congreso de la República para el período de 2022-2026.

Además de la comunicadora, la actriz María Victoria Beltrán, quien se hizo famosa por su interpretación de Daniela Franco en la serie Padres e hijos, también se quedó sin puesto en el Congreso, ya que iba por el Nuevo Liberalismo buscando un escaño en la Cámara.

Por el lado de los deportistas, los resultados en las elecciones no fueron similares a lo que alcanzaron en las pistas y escenarios deportivos del mundo. Jackeline Rentería, doble medallista olímpica, apenas alcanzó un poco más de dos mil votos y no logró su curul en la Cámara por el Valle del Cauca. Iba por el Partido de La U.

Lo mismo ocurrió con la cabeza de lista de ese partido, la atleta Caterine Ibargüen, quien con más de 42.000 votos, a pesar de ser una buena cifra en su primera candidatura a un cargo público, no le alcanzó para llegar al Senado.