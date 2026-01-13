Nación

Militar acusado de espiar al ministro de Justicia encargado está asignado al ministro de Defensa, Pedro Sánchez

Fuentes militares confirmaron que el uniformado hace parte de la inteligencia militar.

Redacción Semana
13 de enero de 2026, 4:59 p. m.
Militar acusado de espiar al Minjusticia, está asignado al Ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
Militar acusado de espiar al Minjusticia, está asignado al Ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Un nuevo escándalo sacude al Gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de la grave denuncia que hizo este martes, 13 de enero, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, quien aseguró que estaba siendo víctima de un espionaje que habría sido ordenado desde el Ministerio de Defensa.

El ministro Idárraga indicó que “mis fuentes de información lo señalan como el principal sospechoso de haber llevado a cabo la ejecución de las órdenes que salieron desde el Ministerio de Defensa”.

A la persona a la que hizo referencia el ministro de Justicia, es al sargento Darwin Ramírez. Fuentes militares le confirmaron a SEMANA que este uniformado está asignado al despacho del Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y las actividades que realiza dependen directamente de él.

“Sé de los nombres que también al parecer estuvieron involucrados acatando órdenes dentro del Ministerio de Defensa para llevar a cabo estos seguimientos y es el Ministro de Defensa que tendrá que dar otras respuestas a propósito de cómo se está utilizando la contrainteligencia del Estado para atentar contra la privacidad de funcionarios de este Gobierno”, dijo el ministro Idárraga.

Tras la grave acusación en contra del Ministerio de Defensa, por parte del ministro Idárraga, su homólogo Sánchez convocó desde Estados Unidos, donde se encuentra, una reunión virtual extraordinaria con la cúpula militar y de Policía para tratar el asunto.

Fuentes del Ministerio de Defensa indicaron que se tomó contacto con la Fiscal General de la Nación y el Procurador para que adelanten las respectivas investigaciones que correspondan desde sus carteras.

Por su parte, el ministro Idárraga afirmó que para el espionaje en su contra, el aparato de inteligencia del Estado habría usado el polémico software Pegasus.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció sobre la situación de orden público en Norte de Santander.
Un escándalo de presunto espionaje sacude al Ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Según Idárraga, los interesados habrían obtenido una copia espejo de su celular. Es decir, que tenían información en tiempo real de sus conversaciones y actividades que se desarrollaban a través de su teléfono personal.

