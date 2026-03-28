MinDefensa anunció investigación rigurosa tras la muerte de un policía en operación militar en la vía Panamericana

Un patrullero de la Policía Nacional murió este sábado, 28 de marzo, en medio de un procedimiento sobre la vía Panamericana, en el departamento del Cauca, el cual es materia de investigación por parte de la autoridades.
Los hechos ocurrieron durante la mañana de este sábado en el corregimiento de Párraga, jurisdicción del municipio de Rosas, cuando un integrante del Ejército Nacional le disparó, causándole la muerte en el lugar.
Se trata del patrullero Miguel Ángel Gallardo Coca, quien recibió varios impactos de bala que le causaron la muerte, sobre quien se pronunció en las últimas horas el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
El alto funcionario explicó que la muerte del uniformado se dio en medio de un operativo de la fuerza pública contra el narcotráfico en el departamento del Cauca, específicamente sobre la vía Panamericana.
Sánchez calificó los hechos como un “accidente operacional no intencional”, teniendo en cuenta que unidades del Ejército habrían causado el deceso del uniformado de la Policía en medio de la persecución contra actores criminales, quienes ya habían atacado a a los uniformados.
“El caso está en materia de verificación. Se adelantan las investigaciones pertinentes y rigurosas, con transparencia y responsabilidad, para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido”, indicó el ministro Sánchez a través de su cuenta en la red social X.
El alto funcionario envió un mensaje de solidaridad y condolencias a su familia, compañeros y allegados, y aseguró que honran su servicio, vocación y compromiso con que entregó su vida en defensa del país. “En honor a su memoria, se conocerá la verdad y se tomarán las acciones necesarias”, dijo.
𝐋𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐅𝐔𝐍𝐃𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐋𝐀 𝐌𝐔𝐄𝐑𝐓𝐄 𝐃𝐄 𝐔𝐍 𝐇É𝐑𝐎𝐄 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐏𝐀𝐓𝐑𝐈𝐀 𝐄𝐍 𝐑𝐎𝐒𝐀𝐒, 𝐂𝐀𝐔𝐂𝐀— Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 28, 2026
Nuestro patrullero Miguel Ángel Gallardo Coca de la @PoliciaColombia, perdió la vida durante un procedimiento contra el narcotráfico en la vía… pic.twitter.com/4BHz9o8bpL
Desde el Ejército Nacional, en cabeza de la Tercera División, entregaron detalles de cómo se registró el caso que ha causado controversia y donde se vieron involucrados miembros del Batallón de Montaña N° 4, adscrito a la Vigésima Novena Brigada.
“Según información preliminar, el personal militar que se encontraba cumpliendo funciones de seguridad y defensa habría reaccionado ante una presunta amenaza inminente, tras percibir detonaciones de armas de fuego y observar el descenso de personas armadas de un vehículo sobre la vía Panamericana, en una zona con presencia de grupos armados organizados”, señaló el Ejército.
Y agregó: “Tras el cese de la acción y la correspondiente verificación en el lugar de los hechos, se pudo establecer que el personal involucrado pertenecería a la Policía Nacional, situación que habría sido interpretada por la tropa, inicialmente, como una posible amenaza de grupos ilegales”.
Las investigaciones del Ejército ya comenzaron y se espera que haya un resultado para poder determinar lo que pasó exactamente.
“El Comando de la Vigésima Novena Brigada ha ordenado el desplazamiento inmediato de una comisión institucional, con el fin de verificar los procedimientos efectuados y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos”, indicó.