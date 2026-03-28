MinDefensa anunció investigación rigurosa tras la muerte de un policía en operación militar en la vía Panamericana

Un patrullero de la Policía Nacional murió este sábado, 28 de marzo, en medio de un procedimiento sobre la vía Panamericana, en el departamento del Cauca, el cual es materia de investigación por parte de la autoridades.

Ejército habría disparado contra integrantes de la Policía en Cauca: un patrullero terminó muerto

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este sábado en el corregimiento de Párraga, jurisdicción del municipio de Rosas, cuando un integrante del Ejército Nacional le disparó, causándole la muerte en el lugar.

Se trata del patrullero Miguel Ángel Gallardo Coca, quien recibió varios impactos de bala que le causaron la muerte, sobre quien se pronunció en las últimas horas el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El alto funcionario explicó que la muerte del uniformado se dio en medio de un operativo de la fuerza pública contra el narcotráfico en el departamento del Cauca, específicamente sobre la vía Panamericana.

P𝗮𝘁𝗿𝘂𝗹𝗹𝗲𝗿𝗼 𝗠𝗶𝗴𝘂𝗲𝗹 𝗔́𝗻𝗴𝗲𝗹 𝗚𝗮𝗹𝗹𝗮𝗿𝗱𝗼 𝗖𝗼𝗰𝗮 recibió un impacto de fusil por parte del Ejército en el Cauca. Foto: Suministrado a SEMANA.

Sánchez calificó los hechos como un “accidente operacional no intencional”, teniendo en cuenta que unidades del Ejército habrían causado el deceso del uniformado de la Policía en medio de la persecución contra actores criminales, quienes ya habían atacado a a los uniformados.

“El caso está en materia de verificación. Se adelantan las investigaciones pertinentes y rigurosas, con transparencia y responsabilidad, para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido”, indicó el ministro Sánchez a través de su cuenta en la red social X.

El alto funcionario envió un mensaje de solidaridad y condolencias a su familia, compañeros y allegados, y aseguró que honran su servicio, vocación y compromiso con que entregó su vida en defensa del país. “En honor a su memoria, se conocerá la verdad y se tomarán las acciones necesarias”, dijo.

Desde el Ejército Nacional, en cabeza de la Tercera División, entregaron detalles de cómo se registró el caso que ha causado controversia y donde se vieron involucrados miembros del Batallón de Montaña N° 4, adscrito a la Vigésima Novena Brigada.

“Según información preliminar, el personal militar que se encontraba cumpliendo funciones de seguridad y defensa habría reaccionado ante una presunta amenaza inminente, tras percibir detonaciones de armas de fuego y observar el descenso de personas armadas de un vehículo sobre la vía Panamericana, en una zona con presencia de grupos armados organizados”, señaló el Ejército.

Así fue como el Ejército habría disparado contra policías en el Cauca, donde uno de ellos murió

Y agregó: “Tras el cese de la acción y la correspondiente verificación en el lugar de los hechos, se pudo establecer que el personal involucrado pertenecería a la Policía Nacional, situación que habría sido interpretada por la tropa, inicialmente, como una posible amenaza de grupos ilegales”.

Las investigaciones del Ejército ya comenzaron y se espera que haya un resultado para poder determinar lo que pasó exactamente.

“El Comando de la Vigésima Novena Brigada ha ordenado el desplazamiento inmediato de una comisión institucional, con el fin de verificar los procedimientos efectuados y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos”, indicó.