Ministro de Defensa responde por fallas en operativo militar denunciadas por SEMANA: “la misión fue cumplida a cabalidad”

Los testimonios de los militares que participaron en esa jornada son impactantes. “La inteligencia falló, los helicópteros no tenían gasolina, las armas no disparaban, los radios no comunicaban y los drones no distinguían entre personas o armas”, dijeron. Los documentos, por su parte, muestran que muchos elementos necesarios para el éxito de la operación fallaron. “La inteligencia sobre la estructura no fue clara en el briefing, no se tenía clara la cantidad de bandidos que se encontraban sobre el objetivo (…) todas las partes altas sobre el terreno, la estructura ya las tenía localizadas y controladas. Esta información, la inteligencia nunca la tenía clara”, dice el documento, por ejemplo.