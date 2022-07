Multas por infracciones a la convivencia en Bogotá podrán ser redimidas con trabajo comunitario

Las multas impuestas durante la cuarentena estricta originada por la pandemia de la covid-19, por comportamientos contrarios a la convivencia en espacio público y en el servicio de transporte masivo TransMilenio, podrán ser reemplazadas a partir de este viernes con trabajo comunitario en diferentes programas del Distrito.

A través de la estrategia de cultura ciudadana ‘Juntos nos reconciliamos’, la Administración Distrital busca que 304.794 personas reflexionen sobre sus comportamientos y aprendan a ser mejores ciudadanos, mientras realizan acciones a favor de la capital: deberán hacer una actividad de trabajo comunitario por cada una de las infracciones que hayan cometido.

“Claro que todos nos podemos equivocar. Pero en Bogotá queremos fortalecer la confianza de la gente. Es importante que la comunidad reflexione y nos ayude a construir una ciudad en donde primen la convivencia y la tolerancia, pero sin dejar de lado el resarcimiento de las faltas, porque aquí a los infractores tan solo se les está cambiando una sanción económica por la enseñanza que siempre deja una sanción social”, señaló Felipe Jiménez, secretario Distrital de Gobierno.

De acuerdo con las condiciones establecidas en el Decreto 042, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el programa estará disponible para que puedan quedar a paz y salvo 410.018 multas impuestas entre el primero de agosto de 2017 y el 27 de enero de 2022.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, dijo que las medidas que se explican hoy son un ejemplo de cómo una sanción económica por un mal comportamiento ciudadano se convierte en una oportunidad para embellecer a Bogotá.

“Es todo un ejemplo que estas mismas personas a quienes una vez les impusieron una multa o comparendo por convivencia, sean los que en sus barrios, oficinas, casas y otros espacios motiven a los demás a construir una mejor ciudad. Sabemos que ya está sucediendo y nos soñamos con que cada ciudadano sea un líder de convivencia en su entorno”, añadió Fernández.

Ahora bien, quienes tengan multas y no se presenten ante las inspecciones de Policía ni se acojan a los programas comunitarios, deberán pagar la sanción económica establecida y no podrán ser nombrados o ascendidos en cargos públicos, firmar o renovar contratos con entidades del Estado, renovar u obtener registro mercantil en las cámaras de comercio, inscribirse en los concursos de la Comisión Nacional del Servicio Civil, realizar trámites en las oficinas de tránsito y transporte, entre otras restricciones.

Estas son algunas de las infracciones que pueden aplicar a la campaña:

- Incumplir las medidas sanitarias durante las cuarentenas decretadas en la pandemia (Ejemplo: no portar tapabocas, no guardar el distanciamiento, violar las restricciones a la movilidad, etc.).

- Ocupación indebida del espacio público

- No recoger las heces de los animales de compañía en espacios públicos o zonas comunes

- Comportamientos inadecuados en el transporte masivo TransMilenio (Ejemplo: salir por puertas no aptas, evadir el pago del pasaje, etc.).

En este caso, para los evasores de TransMilenio, aunque la multa económica por la infracción se cambia por trabajo comunitario, es obligatorio el pago del pasaje (o pasajes) que evadió, como parte de un acto simbólico y de reparación con el sistema y la ciudad.

¿Cuáles son las actividades de trabajo comunitario?

- Embellecimiento y recuperación de espacios públicos.

- Escuadrones de limpieza ciudadana.

- Intervención pedagógica en zonas de alta aglomeración.

- Cuidado de zonas verdes.

- Apoyo a la ciclovía.

- Gestor de convivencia en TransMilenio.

¿Cómo puedes hacer parte de la estrategia?

A partir del viernes 8 de julio, los ciudadanos que quieran participar en la estrategia ‘Juntos nos reconciliamos’ podrán inscribirse de manera virtual en:

- Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co

- Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia www. scj.gov.co

- Líneas de WhatsApp: 310 7100882 y 301 4457292.

- Centro de Atención Virtual de la Secretaría Distrital de Seguridad.

- Formulario de agendamiento.

También lo podrán hacer de manera presencial en los Cades, SuperCades, Casas de Justicia, Secretaría de Gobierno y Alcaldías Locales.

Luego de realizar el proceso de agendamiento y de tener la confirmación de inscripción, se deberá asistir al lugar indicado. Allí encontrarán un equipo de las diferentes entidades, quienes les darán las indicaciones para iniciar con la jornada comunitaria (hasta por 5 horas) y verificarán su estricto cumplimiento.

Posteriormente, se realizará un proceso de certificación del trabajo comunitario, lo cual conllevará al cierre del comparendo para el ciudadano, en aproximadamente una semana.