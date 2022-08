Nequi les responde a los usuarios que denunciaron que la aplicación les cerró sus cuentas sin avisar

Varias personas han denunciado a través de redes sociales que en los últimos días sus cuentas de Nequi fueron cerradas sin ningún aviso; algunas incluso han llegado a denunciar que se han quedado sin saldo sin ninguna explicación. La empresa digital se pronunció frente a la oleada de críticas que ha estado recibiendo.

Según informaron sus directivos, solo se han cerrado las cuentas que han hecho “malas prácticas en el uso” de la billetera virtual. Todo esto después de un gran análisis en el que el área de Seguridad y Auditoría trabajo para verificar las denuncias de los usuarios en redes.

“Después de un análisis meticuloso elaborado por el área de Seguridad y Auditoría de Nequi, y siguiendo políticas internas de seguridad de la compañía, Nequi ha decidido cerrar las cuentas que presentaban malas prácticas en el uso, gestión y/o recepción de plata. Esto en beneficio de la seguridad de los demás y velando por el bienestar de 13 millones de usuarios”, dijo la plataforma en su pronunciamiento oficial.

Además, Nequi negó las denuncias que indicaban que la plataforma estaba cerrando cuentas sin avisar. Ya que especifico que todas las cuentas que fueron seleccionadas para ser cerradas, luego del análisis de seguridad, fueron notificadas previamente por medio de correo electrónico.

“El cierre de su Nequi no implica una pérdida del dinero disponible. La plata está segura con Nequi y los usuarios con cuentas bloqueadas pueden hacer una solicitud a través de nuestros canales oficiales, o responder al correo que recibieron inicialmente, para que el monto con el que contaban les sea retribuido en otra cuenta de su preferencia, el mismo día que la soliciten”, agregó la compañía.

De todos modos, la plataforma afirmó que las personas que perdieron su cuenta de Nequi, no podrán abrir nuna nueva, al menos no con el mismo número que la estaban usando. Por lo que han quedado sancionados y perderán los beneficios de usar la App. La compañía insistió en pedirle a sus usuarios que se debe hacer un “buen uso” de la aplicación.

Denuncias contra Nequi

Esta semana, internautas reportaron en las diferentes redes sociales varios inconvenientes y fallas técnicas con el servicio de Nequi, el cual funciona como una de las billeteras digitales más importantes del país.

Un usuario, incluso, manifestó que está bastante preocupado debido a que su cuenta fue cerrada, según denuncia, sin previo aviso. Asimismo, afirmó que tenía depositado el dinero de su sueldo en esta plataforma y que no aparece por ningún lado.

“Necesito que me ayuden a hacer una denuncia, y me ayuden a tener un puente con Nequi, porque ayer a muchos usuarios nos cerraron la cuenta sin explicación alguna”, indicó inicialmente en Blu Radio.

Luego, el hombre añadió: “En mi caso particular, yo tenía cerca de 1,7 millones de pesos en la cuenta. Ese dinero era parte de mi sueldo mensual, y sin explicación no me aparece la plata”.

Otra usuaria, identificada con el nombre de Melissa Moreno, también aseguró que no le aparecen más de 500.000 pesos que transfirió en los últimos días. Además, indicó que no es la primera vez que le pasa una situación como ésta con la plataforma digital.

“Yo tengo el mismo problema, $ 509.000 pesos que me descontaron ayer y aún no han llegado a la otra cuenta. ¡No dan ninguna solución!”, precisó la internauta en Twitter.

Ante este tipo de denuncias, la billetera digital aseguró que ya solucionaron las fallas que se presentaron esta semana y que siguen trabajando para mejorar su servicio, el cual tiene muy insatisfechos a los usuarios.