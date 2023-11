“No entendemos la demora injustificada”, personera de Barrancas exigió al ELN la liberación del papá de Luis Díaz

El misterioso silencio del ELN

“Actualmente, no hay ganadero, comerciante, agricultor, político o persona prestante que no haya sido extorsionado. El pánico que tenemos los habitantes de la región nos obliga a no denunciar y a mantener muchos secuestros en silencio, para no caer en la crueldad y el horror de esos asesinos”, señala una fuente de la zona.