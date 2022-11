“No entiendo en qué momento hice todo eso”: Dj que agredió a trabajadora de Avianca rompió su silencio

En la noche del pasado miércoles 16 de noviembre, según información suministrada por la aerolínea Avianca, una pasajera arremetió contra una trabajadora de esa empresa de transporte aéreo y la agredió físicamente, tras confundir la aerolínea en la que tenía el cupo para viajar, en hechos registrados en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Según el comunicado emitido por Avianca, la pasajera agresora, en aparente estado de alicoramiento, tenía su boleto de avión en otra aerolínea, pero se acercó al counter equivocado. Por su parte, la trabajadora trataba de indicarle el lugar correcto al que debía dirigirse, pero recibió a cambio la furia de la mujer.

La víctima de la agresión tuvo que ser atendida por personal médico del lugar, mientras que la pasajera fue puesta a disposición de las autoridades locales para su judicialización.

Poco después se conoció que la agresora era Camila Gutiérrez, una Dj caleña que cuenta con más de 120.000 seguidores en Instagram. La mujer habló por primera vez para el programa Lo sé todo y reveló, desde su perspectiva, qué sucedió en aquella ocasión.

“Yo en serio no entiendo en qué momento hice todo eso, pero nada, en resumidas cuentas lo que pasó fue que la señorita no me dejó embarcar porque ese no era mi vuelo”, indicó Gutiérrez.

Según comentó, ese día tuvo una grabación temprano y no había desayunado ni almorzado. “Me tomé dos cócteles y fueron terribles, me cayeron demasiado mal, al parecer. Yo, con sinceridad, no me acuerdo con claridad de las cosas”, agregó.

Reconoció su error y ofreció disculpas

En este caso, al parecer, la agresora se vio influenciada por el presunto estado de alicoramiento en que se encontraba. Por esta razón, Gutiérrez argumentó que sus recuerdos son difusos, aunque reconoció el error de su parte.

“Cuando ya estoy en mis cinco sentidos y consciente de lo que está pasando, yo ya había formado un problema irreversible. Tuve pasar, obviamente, la noche en una estación y, al otro día, por la tarde, ya pude salir (...). Yo pienso que, cuando un comete un error, lo primero que tiene que hacer es identificarlo, dar la cara, ofrecer disculpas y ver cómo los vas a remediar”, concluyó.

Finalmente, Camila Gutiérrez expuso que no se ha podido comunicar con la trabajadora de la aerolínea, pues dicho contacto debe ser mediado por las instancias judiciales. Así mismo, mencionó que “la idea es brindarle la atención necesaria a la señora”.

Llamado a la tolerancia y el respeto

Luego de los hechos, la aerolínea Avianca hizo un llamado a la tolerancia y el respeto por el trabajo de las personas que atienden público, que son las más expuestas a reacciones disruptivas por parte de los ciudadanos.

De igual manera, Avianca también hizo un llamado al fortalecimiento de la regulación, pero también a la participación de los colombianos, teniendo en cuenta que existe una “corresponsabilidad por parte de los viajeros”, con los que le prestan el servicio.

Otras casos similares

En los últimos tiempos son cada vez más frecuentes los casos de intolerancia con el personal que atiende público. Tres semanas atrás, en las redes sociales se volvió viral el caso de otra viajera que se despachó –a insultos– contra una trabajadora de Avianca, que intentaba explicarle sobre la obligatoriedad del uso del tapabocas dentro del avión. “Dígame por qué usted me va a negar el embarque, ¿qué le pasa, estúpida?”, fueron algunas de las expresiones que recibió la azafata de la pasajera.

La agredida entregó declaraciones según las cuales, la trabajadora había tenido un comportamiento “arrogante” y que el sonido de un golpe que se vio en el video fue “un intento de tumbarle el teléfono a la trabajadora”, debido a su actitud.