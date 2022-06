“No le voy a fallar ni a usted, ni a ningún colombiano”: Rodolfo Hernández a Carlos Amaya

Rodolfo Hernández recibió un nuevo espaldarazo por parte de otro carismático político que incluso fue sorpresa en la consulta de la coalición Centro Esperanza. Se trata de Carlos Amaya, exgobernador de Boyacá y quien tuvo una gran votación el pasado 13 de marzo.

Por medio de una foto desde su perfil oficial, Amaya ratificó el apoyo al exalcalde de Bucaramanga. “Desde el Vichada, anunciamos oficialmente nuestra decisión de cara a la segunda vuelta presidencial: Vamos a votar y a respaldar a Rodolfo Hernández”, se lee en la publicación del político donde se le ve darle la mano al candidato presidencial, sellando así su alianza.

A su vez, Hernández se mostró agradecido por el apoyo recibido. “Carlos, muchas gracias por su voto. No le voy a fallar ni a usted, ni a ningún colombiano”, escribió el ingeniero.

Carlos, muchas gracias por su voto. No le voy a fallar ni a usted, ni a ningún colombiano. https://t.co/CiBYWBUySk — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 7, 2022

Otra alianza que selló Hernández fue la de Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo, que anunció el lunes 6 de junio que tras haber conversado con los candidatos presidenciales Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, desde esa colectividad decidieron que apoyarán al exalcalde de Bucaramanga en su camino a la Casa de Nariño.

En Vicky en Semana, Galán recalcó que Rodolfo Hernández “obtuvo 6 millones de votos y no cambiará su discurso”. “El programa de Rodolfo Hernández obtuvo seis millones de votos y eso hay que respetarlo y él a todo mundo le ha dicho, por lo menos a nosotros nos lo dijo con plena sinceridad y claridad: ‘yo no les cambio el discurso, si me quieren apoyar, bienvenidos. Pero mi propuesta, mi discurso, mi compromiso con los colombianos es inquebrantable y lo voy a cumplir’”, dijo Galán.

El director del Nuevo Liberalismo también dejó claro que Rodolfo Hernández no ha cambiado el discurso y que ha insistido en que no realizará alianzas ni con políticos, ni con partidos tradicionales, de modo que si llega a la Casa de Nariño pueda ejecutar libremente las propuestas prometidas a los colombianos. Galán también fue enfático en decir que el electorado del uribismo sin duda se debe respetar, teniendo en cuenta el alcance que este obtuvo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

“El electorado uribista, no algunas de sus estructuras de políticas tradicionales o de gobierno, pero el electorado, la gente que vota, pues es una gente que hay que respetar, por supuesto; y que hay que tratar de convencer, tratar de atraer, pero es una gente que no quiere la propuesta de Gustavo Petro, que le teme a Gustavo Petro, que le teme a sus propuestas, a lo que ha dicho, a sus posturas y eso es absolutamente legítimo y válido y no tiene por qué condenarse a nadie porque haya sido un votante uribista y quiera estar con Rodolfo Hernández”, agregó Juan Manuel Galán en Vicky en Semana.

No obstante, Galán dijo que el candidato Hernández representa “el antiuribismo” y también “el antipetrismo”, pues señaló que el exalcalde de Bucaramanga “no quiere ese tipo de cambio”, haciendo referencia al aspirante por el Pacto Histórico.