“No los apoyé porque le dirigieron el paro al presidente Petro”: Hugo Ospina reveló por qué no acompañó protestas de los taxistas

A primera hora de este miércoles, varios taxistas acudieron al paro convocado a manera de protesta contra temas como las plataformas de transporte en Colombia y el servicio prestado desde vehículos particulares, así como el alza en el precio de la gasolina.

Sin embargo, llamó la atención que uno de los líderes más representativos del sector decidió no participar. Precisamente, Hugo Ospina, presidente de Asproctax y conocido por su lucha en defensa de este gremio, manifestó que no se sumaría a la movilización.

En diálogo con SEMANA, Ospina expuso que no apoyó el paro “no porque ellos no tengan la razón sobre la esencia del problema”, sino porque “le dirigieron el paro al presidente Petro, que porque ‘no combate el transporte ilegal en Colombia’, y contra el ministro, porque él no controla el transporte ilegal”.

En ese orden de ideas, Ospina indicó que, por mandato Constitucional, las autoridades que inspeccionan, controlan y vigilan el transporte ilegal en Colombia son los alcaldes y los secretarios de Movilidad.

Paro de taxistas miércoles 22 de febrero. - Foto: A.P.I.

“Nuestros compañeros, los que hoy están convocando el paro, duraron cuatro años, estuvieron en el gobierno de Iván Duque. Incluso cinco amigos de ellos hoy trabajan en la Presidencia de la República desde ese entonces, ¿por qué no le hicieron paro al doctor Iván Duque y, al contrario, cuando yo convoqué el paro, ninguno de ellos salió a apoyarme? (...). Por qué hoy, que lleva seis meses este presidente (Petro), que hasta ahorita está comenzando a sentarse, que benefició a los taxistas con el 50 % del Soat, que acaba de eliminar los paz y salvo para que los taxistas se cambien de empresa, que acaba de eliminar el sello del tarjetón de tarifas -donde los taxistas estábamos siendo inmovilizados- (...)”, cuestionó.

De hecho, Ospina destacó que ha acompañado a varios gobiernos, por lo que no dudó en afirmar que “este es uno de los Gobiernos, como el de Juan Manuel Santos, con el que le ha ido bien al gremio de taxistas”.

“Los que trabajaron con Duque prefirieron el interés personal que el interés general del gremio. Yo sigo siendo taxista, yo no quiero puestos, no quiero dádivas ni contratos, yo lo que quiero es que al gremio le vaya bien”, apostilló Ospina.

Hugo Ospina, líder del gremio de taxistas. - Foto: NICOLAS LINARES

“Dejar la ambivalencia de que vamos a reglamentar las plataformas”

Una de las razones por las cuales los taxistas convocaron al paro de este miércoles tiene que ver con la operación de plataformas digitales y el servicio de transporte prestado por carros particulares. Frente a este tema, Hugo Ospina manifestó que ya le dijo al Gobierno nacional que es necesario “dejar la ambivalencia” en relación con su reglamentación.

“Las plataformas tecnológicas ya fueron reglamentadas por el Congreso de la República, con la ley 1753/15 artículo 32 parágrafo sexto, decreto 2297/15, decreto 1079/15, resolución 2163/16. Al amparo de estas normas, 24 aplicaciones hoy cuentan con autorización del Ministerio de Transporte. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca notifica al demandante y a los demandados que no les aceptan los argumentos, y todo lo contrario, vinculan a todas las plataformas tecnológicas que prestan servicio de pasajeros en vehículos particulares y motos. Entró en turno para sentencia y para fallo el bloqueo de todas las plataformas tecnológicas”, detalló.

En ese orden de ideas, Ospina retomó que la discusión va más allá de las plataformas tecnológicas, pues se centra en el hecho de que vehículos particulares (carros y motos) estén prestando el servicio de transporte.

Hugo Ospina expuso el riesgo al que se exponen los conductores de Uber. - Foto: GABRIELA ALVARADO

A los conductores de Uber se les iría hondo

Hugo Ospina insistió en que, al día de hoy, hay 24 plataformas tecnológicas legalizadas ante el Ministerio de Transporte: “aquí no hay que legalizar ni promover absolutamente nada, lo que deben de hacer las plataformas es prestar el servicio en los taxis, y los señores de vehículos particulares, guardar sus carros en sus garajes”.

La reglamentación ya está sobre la mesa y, a propósito de la discusión frente a plataformas como Uber, Ospina aprovechó para exponer un riesgo al que se estarían exponiendo los conductores que presten servicio de transporte en vehículos particulares.

“En la última reunión que tuvimos con la Secretaría Distrital de Movilidad, yo le hice presente lo que dijo el Consejo de Estado, el Tribunal de Cundinamarca y lo que dice el Código Penal. Resulta que hay muchos conductores que inmovilizan, los conductores de Uber y plataformas se están metiendo en problemas y ellos no saben”, señaló.

En resumen, según narró Ospina, lo que viene sucediendo es que, cuando inmovilizan un vehículo que venía trabajando con Uber, la plataforma le dice al conductor que responda ante Movilidad diciendo que el pasajero era un familiar. Si bien Uber pagaría el comparendo y los gastos asociados, el precedente ya queda ante la autoridad de tránsito. Ahora bien, si este conductor reincide y vuelve a decir que estaba transportando a un familiar, el tema podría complicarse.

“Resulta que el Código Penal dice que cuando usted induce en un error a funcionario público para beneficiarse en un proceso judicial o administrativo, se va para la cárcel. Eso se llama fraude procesal y van a comenzar a judicializar a los conductores de plataformas”, advirtió Hugo Ospina en diálogo con SEMANA.

“Uber ya no existe en Colombia, y eso no lo han dicho los medios de comunicación. Nosotros les ganamos ante el Consejo de Estado y ante los Tribunales, que Uber debe irse del país -por el lado de la SuperTransporte, no de la SIC-. Por haber ganado, Uber se cambió de nombre y ya no está como sociedad registrada en Colombia. Hoy se llaman Lieber Colombia SAS, entonces, le dije a las autoridades que intervengan de manera urgente los establecimientos de comercio de Uber y sean sellados, ya que no tienen ningún registro mercantil en Colombia”, concluyó.