“No nos dejaba levantarnos ni al baño”, contó empleada de ‘call center’ en el sur de Bogotá

Continúan conociéndose más detalles del dueño de la empresa JM Salud y Belleza Colombia S. A. S. que se hizo viral en redes sociales hace unos días por los malos tratos que reciben los empleados de José Ferney Millán Pinzón, donde la mayoría son mujeres cabezas de familia y en condiciones económica difíciles que no les permiten renunciar al trabajo pese al maltrato recibido.

Desde las redes sociales se ha vuelto viral una denuncia ciudadana en la que se evidencia un supuesto caso de maltrato contra trabajadores de un call center de una empresa de belleza al sur de Bogotá. En el video difundido se observa cómo un hombre, al parecer el propietario del establecimiento, grita a una de sus empleadas. Según información, la grabación es de 2020.

Con el hecho convirtiéndose en viral, muchas trabajadoras del lugar han comenzado a contar sus historias y pésimas experiencias que han hecho que se conozcan nuevos detalles del abuso laboral que recibían por parte de José Ferney Millán.

“Él no nos deja levantarnos al baño. Usted puede estar desde las 5:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche y usted no tiene derecho a tomar agua, ni a pararse a un ‘break’. Si no puede almorzar, no almuerza… el trato es inhumano, pero muchas veces toca aguantarse esto por los hijos y la familia”, aseguró una empleada de la empresa que, por razones de seguridad, prefirió no revelar su nombre en una entrevista con Blu Radio.

Es materia de investigación un video que muestra el aparente maltrato laboral que sufren las trabajadoras un call center situado en Bogotá.



Todo esto ocurrió este martes –15 de marzo– en una entrevista que el dueño de la empresa dio en este medio y donde se retiró de una manera grosera y cobarde, luego de que se le dio a conocer el relato de una de sus empleadas, que lo dejó muy mal parado ante los periodistas.

A la empleada la llamaron ‘Andrea’ para evitar posibles represalias en su trabajo, porque además de contarle a los medios que su jefe no las dejaba levantar al baño, y muchas veces tampoco ir almorzar, también contó desequilibrios personales y emocionales que tenía Millán con sus empleados.

“Es una persona muy agresiva. Utiliza amenazas constantemente, permanece con estados de ánimo desequilibrados, psicológicamente no está bien. Siempre se victimiza, se arrodilla y piensa que todo el mundo está en contra de él. Trabaja las emociones y los sentimientos de todas las personas que trabajamos allá”, dijo ‘Andrea’.

Una de las mujeres que aparece en los videos donde se evidencia el maltrato que reciben las empleadas de esta empresa fue Karen Yesenia Poveda Porras, que dio su relato y confirmó la veracidad de esta información.

“Él les hacía creer a las personas que ese es el único trabajo que podían conseguir. Llegaban a las 5:30 de la mañana y eran las siete de la noche y las empleadas no habían podido salir aún”, manifestó Karen.

Además, contó que Millán la conquistó y tuvieron una relación sentimental, pero esto no hizo que los maltratos se detuvieran. Incluso, en un viaje que hicieron junto con la hija de esta mujer.

“El 24 de diciembre de 2020 me golpeó delante de mi hija y me encerró en la habitación del hotel, no podíamos salir. Me quitó el teléfono para que yo no pudiera llamar a mi familia”, contó Karen.

La mujer solicitó a las demás empleadas que han sido víctimas de Millán a hacer una denuncia formal, para que así este hombre pueda comparecer ante la justicia por todos los actos de acoso laboral y personal que ha ejercido contra estas mujeres y donde los videos son una prueba irrefutable.