“No nos dejan hacer campaña porque vivimos defendiéndonos”: Marelen Castillo tras los ataques contra Rodolfo Hernández

Marelen Castillo, la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, es académica y jamás pensó que la campaña política tuviera el nivel de turbulencia como el que está ocurriendo actualmente.

La doctora en Educación es consciente de que las redes sociales se han convertido en la principal vitrina de ataques. Sin embargo, ella prefiere seguir avanzando en la búsqueda de electores que le permitan a Rodolfo Hernández convertirse en presidente y de paso a ella en vicepresidente.

En diálogo con SEMANA, Castillo dijo que no los han dejado hacer campaña porque les ha tocado defenderse de los ataques por parte del petrismo. “Se dedican a agredir, a descalificar y a involucrarnos con la vida personal, en este caso, del ingeniero. No creo que no haya otro modo de hacer otra contienda electoral bajo el respeto”, manifestó.

Por ejemplo, la izquierda ha tratado de atacar a Hernández por machista, un calificativo que la académica desmiente de tajo. “¿Por qué defiendo que él no es machista? Porque tengo evidencia y hechos”, afirmó.

Al ingeniero ―aclara Castillo― “le fascina trabajar con mujeres. Cogieron un video y lo viralizaron, solo un trozo que editaron y le quitaron el contexto. ¿Por qué no viralizan un video donde él hace planteamientos claros sobre las mujeres? Él dice que le gusta trabajar con mujeres porque son transparentes, responsables, porque cumplen, porque manejan bien las finanzas”, dijo.

De entrada, Castillo, a quien el ingeniero llama ‘mija’, expresó que si Rodolfo Hernández es machista, ella no sería su fórmula vicepresidencial y tampoco su esposa, Socorro Oliveros, no sería solo la gerente de la campaña sino de la empresa familiar en Bucaramanga.

La académica insistió en que Hernández es un hombre que escucha, pese a que él es el candidato presidencial y tiene 77 años, no traga entero y cada vez que acuden a una reunión, antes de ingresar, le pregunta quiénes estarán y cuáles son los temas que considera son importantes.

Hernández, agregó la mujer, pregunta, interroga, nunca se queda con la duda. Recientemente, por ejemplo, le pidió que le explicara los alcances de La Ley 30, que organiza el servicio público de la educación superior. “Él está abierto al trabajo, trabaja con mujeres y distribuye roles”, manifestó. En su gobierno en la Alcaldía de Bucaramanga, el 70 % del gabinete aproximadamente eran mujeres, enfatizó la maestra.

Castillo también aclaró que Rodolfo Hernández jamás ha pensado en que la jornada laboral en Colombia se extienda a 10 o 12 horas, como ha querido mostrarlo la oposición.

“Yo me quedo aterrada, reitero: no nos dejan hacer campaña, solamente nos toca defendernos. Él dijo muy claro en el facebook live y me lo dijo desde el primer día en que nos vimos: ‘Marelen, usted y yo trabajaremos desde las 5:00 de la mañana, vamos a duplicar el tiempo para poder cumplirles a los colombianos’. Y lo anunció muy claro en el video: Marelen, la vicepresidenta y yo, trabajaremos 10 horas diarias si Colombia nos da la oportunidad. Y ya están diciendo que son todos los colombianos y no es así. La jornada no cambiará. Rodolfo Hernández es un empresario y él sabe de talento humano, él conoce cómo son las jornadas laborales, los compromisos que tienen las mujeres con sus familias. Ya no saben qué hacer para tergiversar la información”, expresó.

Castillo dijo que no tiene problema en trabajar 10 horas diarias porque ella ha laborado hasta 12 y 15, porque sus logros los obtuvo tras estudiar y trabajar al tiempo.

La fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández no quiere hacer las cuentas de la lechera y atribuirse triunfos por adelantado.

Por esto, no ha pensado que su vida podría cambiar después del 19 de junio. “No me gusta adelantarme a los hechos, no hago planes, por ahora solo me toca seguir trabajando”, concluyó.